'اللہ نے مجھے این سی سے آزاد کیا': روح اللہ مہدی نے دیا استعفیٰ

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'اللہ نے مجھے این سی سے آزاد کیا': روح اللہ مہدی نے دیا استعفیٰ
آغا روح اللہ نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ 25 سالہ رشتہ ختم کرتے ہوئے ایک نئی جماعت کی تشکیل کا عندیہ دیا۔
Published : November 3, 2026 at 4:05 PM IST
سرینگر: آغا سید روح اللہ مہدی نے بڈگام میں ایک عوامی جلسے کے دوران پارلیمنٹ (ایم پی) اور نیشنل کانفرنس (این سی) کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ دستبرداری کا اعلان روح اللہ نے بڈگام میں منعقدہ ایک جلسے میں کیا جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک پبلک پارک میں جمع ہوئے تھے۔
روح اللہ نے اپنا استعفیٰ 2010 میں جاں بحق کیے گئے طالب علم طفیل متو کے والد محمد اشرف متو کے حوالے کیا۔ طفیل کی موت اس وقت ہوئی تھی جب عمر عبداللہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے۔ طفیل کی ہلاکت کے بعد وادی میں حالات انتہائی کشیدہ ہوئے تھے ۔ ہفتوں تک جاری رہنے والے کشیدہ حالات کے دوران ایک سو سے زائد شہری ہلاک ہوئے تھے۔
جلسہ کے دوران روح اللہ نے محمد اشرف متو سے کہا کہ وہ استعفیٰ نامہ نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر فاروق عبداللہ تک پہنچائیں۔ سفید کاغذ لہراتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا، ’’3 نومبر کو دوپہر 2 بج کر 40 منٹ تک میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھا۔ اللہ نے مجھے نیشنل کانفرنس سے آزاد کر دیا ہے۔ میں اپنے استعفے پر دستخط کر رہا ہوں۔ یہ اس بے شرم جماعت سے آزادی کا پیغام ہے۔ میں اپنا استعفیٰ محمد اشرف متو کے حوالے کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسے آگے پہنچائیں۔"
آغا روح اللہ نے اپنے والد آغا سید مہدی کی 26ویں برسی کے موقع پر نیشنل کانفرنس سے اپنا 25 سالہ رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کے والد آغا سید مہدی سال 2000 میں ایک آئی ای ڈی دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔
اپنی تقریر میں روح اللہ نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے عمر عبداللہ کو ’’نااہل‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت بنانے کے دو سال بعد انہوں نے اپنے موقف اور اہداف تبدیل کر دیے ہیں۔ انہوں نے عمر عبداللہ کو فاروق عبداللہ کا ’’بے شرم بیٹا‘‘ بھی قرار دیا۔
شیعہ رہنما نے کہا کہ جب لوگ اپنی کرسی کھو دیتے ہیں تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنی مرضی سے کرسی چھوڑ رہے ہیں اور اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ’’میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کبھی ایسی بے بسی کی حالت میں نہ ڈالے کہ ہمیں کرسی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی ٹوپی اتار کر بھیک مانگنی پڑے۔‘‘ ان کے اس بیان پر جلسے میں موجود لوگوں نے زوردار تالیاں بجائیں۔ مہدی کا اشارہ 2024 کے اسمبلی انتخابات کی الیکشن کیمپین کے دوران عمر عبداللہ کی جانب تھا، جب انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی ٹوپی پھیلا کر لوگوں سے ووٹ مانگ کر ان کی عزت کی لاج رکھنے کو کہا تھا۔
وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں واقع بہشتِ زہرہ پارک میں صبح سے ہی لوگوں کی آمد شروع ہوئی تھی۔ جلسے میں ہزاروں افراد جمع ہوئے تھے جہاں آغا روح اللہ مہدی نے خطاب کیا۔
بی جے پی لیڈر رام مادھو کا دعویٰ
حیران کن طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق نیشنل جنرل سیکریٹری، رام مادھو، نے جموں میں پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ آغا روح اللہ پر بی جے پی کے لوگوں کا آشیرواد ہے۔ تاہم اس پر آغا روح اللہ کی جانب سے وضاحتی بیان آنے کی توقع ہے۔
ادھر، جلسے کے دوران روح اللہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو کشمیری شالیں پیش کرنے پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شالیں پیش کرنے کے بجائے عوام کی جانب سے منظور کی گئی دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف قرارداد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے تھی۔
این سی قیادت خاص کر وزیر اعلیٰ پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انوہں نے عمر عبداللہ کو بڈگام آنے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا: "اسے عزت کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل عزت اور احترام کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بڈگام آنا چاہیے۔" روح اللہ مہدی کی جانب سے بڈگام میں طلب کیے گئے جلسے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی جبکہ اسٹیچ پر کئی معروف شخصیات بھی شامل تھیں۔
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