نوگام حادثاتی دھماکے کی تحقیقات ہونی چاہیے، آغا روح اللہ
آغا روح اللہ نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طرح نان پروفیشنل افراد کو بارودی مواد کا جائزہ لینے کےوقت وہاں رکھا گیا۔
Published : November 21, 2025 at 3:47 PM IST
ترال(شبیر بٹ): نوگام حادثاتی دھماکے میں مارے گئے افراد کے ساتھ مختلف سیاسی اور سماجی افراد تعزیت پرسی کے لیے پہنچ رہے ہیں، آج ممبر پارلمینٹ آغا روح اللہ ہاری پاریگام ترال پہنچے اور یہاں گزشتہ دنوں نوگام حادثاتی دھماکے میں ہلاک جاوید منصور کرائم فوٹو گرافر کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے لواحقین کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے بتایا کہ نوگام حادثاتی دھماکے میں اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طرح نان پروفیشنل افراد کو بارودی مواد کا جائزہ لینے کے وقت وہاں رکھا گیا۔
آغا روح اللہ نے مزید بتایا کہ بی جے پی نے ملک میں پروپگنڈہ کیا تھا کہ دفعہ370 کی تنسیخ کے بعد یہاں حالات میں بہتری آئی ہے، تاہم حالیہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ پانچ اگست کے بعد صورتحال میں بہتری کے تمام تر دعوے سراب ثابت ہو رہے ہیں اور ملک میں دہشتگردی کے واقعات نے اسے ثابت کیا ہے کہ دہشت گردی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس کی قیادت پر الزام لگایا کہ جس طرح وہ میرے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اس طرح ان کو وزیر اعظم مودی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔