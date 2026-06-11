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زوجیلا ٹنل میں تاریخی کامیابی کے بعد سرینگر جموں شاہراہ پر اہم سرنگیں تکمیل کے قریب
امرناتھ یاترا سے قبل ڈگڈول-خونی نالہ ٹنل کو کھولے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 11, 2026 at 7:29 PM IST
جموں (عامر تانترے) : دو روز قبل یعنی 9 جون کو زوجیلا ٹنل میں "بریک تھرو" یعنی کھدائی کا عمل مکمل ہونے کے ساتھ ہی جموں و کشمیر خاص کر سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) کے کئی اہم سڑک منصوبے خاص کر سرنگوں کی تکمیل کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جن میں ڈگڈول اور خونی نالہ کو جوڑنے والی اہم سرنگ قابل ذکر ہے۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) کے حکام کا کہنا ہے کہ بڑی کامیابیوں میں سے ایک اس ٹنل کا افتتاح جلد متوقع ہے۔ اس ٹنل سے نہ صرف سفر آسان ہوگا بلکہ حادثات کے لیے 'بدنام' اور خطرناک دو طرفہ سڑک کو بھی بائی پاس کرے گا۔ 3.20 کلومیٹر طویل دو طرفہ سرنگ (ٹوئن ٹیوب) منصوبہ 2021-22 میں این ایچ اے آئی نے شروع کیا تھا اور اس کا ٹھیکہ ایم/ایس سیگل انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ-پٹیل انجینئرنگ کو دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کی تخمینی لاگت تقریباً 1401.87 کروڑ روپے ہے، جس میں دوہری (2×2) سرنگ اور خونی نالہ و ڈگڈول دونوں جانب رابطہ سڑکوں کی تعمیر شامل ہے۔
اس سرنگ کی تکمیل اگست میں متوقع ہے، تاہم این ایچ اے آئی کی کوشش ہے کہ اسے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا سے قبل عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ این ایچ اے آئی کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "سرنگ پر اب تک 90فیصد ظاہری پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے۔"
انہوں نے کہا: "کام میں تیزی لائی گئی ہے تاکہ امرناتھ یاترا کے آغاز سے پہلے ہی اسے مکمل کیا جا سکے اور این ایچ 44 پر سفر کو مجموعی طور پر مزید آسان ہو جائے۔" اس سرنگ کی مقررہ تکمیل اگست 2025 تھی، تاہم منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل نہ ہو سکا اور اب توقع ہے کہ یہ رواں سال مکمل ہو جائے گا۔
این ایچ 44 پر رام بن اور بانہال کے درمیان ایک اور اہم اور آخری سرنگ ماروگ سے ڈگڈول ٹنل ہے، جس کی لمبائی 4.38 کلومیٹر ہے۔ اس میں دونوں اطراف رابطہ سڑکیں بھی شامل ہیں اور اس کی تکمیل جون 2027 تک متوقع ہے۔ اس منصوبے کا ٹھیکہ نومبر 2021 میں دیا گیا جبکہ عملی کام اگست 2022 میں شروع ہوا تھا۔
دستیاب معلومات کے مطابق اس سرنگ کی مقررہ تکمیل بھی اگست 2025 تھی، لیکن یہ بھی مقررہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور اب جون 2027 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ اب تک اس منصوبے میں صرف 28 فیصد ظاہری پیش رفت ہی ہوئی ہے، جبکہ تعمیراتی کام پوری رفتار سے جاری ہے۔
این ایچ 44 پر ایک اور اہم منصوبہ وایاڈکٹ پیکیج ہے، جو رامسو سے بنیہال کی جانب 6.02 کلومیٹر طویل فور لین بلند پل ہے۔ اس منصوبے سے سرینگر جموں شاہراہ پر سفر مزید آسان اور محفوظ ہو جائے گا۔
یہ منصوبہ موجودہ سڑک سے ہٹ کر بانہال نالے کے اندر ستونوں پر پل تعمیر کرکے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس کا ٹھیکہ ستمبر 2021 میں دیا گیا جبکہ عملی کام فروری 2022 میں شروع ہوا تھا۔ منصوبے کی کل لاگت 614.50 کروڑ روپے ہے اور اس کی متوقع تکمیل دسمبر 2026 مقرر کی گئی ہے، تاہم این ایچ اے آئی حکام کے مطابق یہ مارچ 2027 تک مکمل ہو سکتا ہے۔
ادھر، بارڈر روڈ آرگنائزیشن (بی آر او)، جو اپ گریڈ شدہ جموں-پونچھ قومی شاہراہ کی تعمیر کی ذمہ دار ہے، بھی ایک اہم سنگ میل کے قریب پہنچ چکی ہے، جس سے مسافروں کو مزید سہولت ملے گی۔
بی آر او کی جانب سے سنگل ٹنل پر کام رواں ماہ کے اختتام تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے۔ یہ سرنگ دشوار گزار کالیدھر پاس کو بائی پاس کرے گی۔ اس کے کھلنے کے بعد اس اہم شاہراہ پر سفر کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔
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