آپریشن سندور کے زخم آج بھی تازہ، پونچھ ڈسٹرکٹ اسپتال حکومتی توجہ اور جدید سہولیات کا منتظر
گزشتہ سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستانی گولہ باری میں 14 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 11 اموات پونچھ شہر میں ہوئیں۔
Published : May 9, 2026 at 8:40 PM IST
پونچھ : جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں واقع راجہ سکھ دیو سنگھ ڈسٹرکٹ اسپتال گزشتہ برس “آپریشن سندور” کے دوران پاکستانی گولہ باری کے بیچ انسانی جانیں بچانے کا مرکز بنا رہا، مگر ایک سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ اسپتال بنیادی سہولیات اور حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔
اسپتال میں روزمرہ کی طبی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹرس اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن مقامی عوام اور طبی عملہ اس بات پر تشویش میں مبتلا ہے کہ اگر مستقبل میں دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوئے تو موجودہ انفراسٹرکچر کسی بڑے بحران کا سامنا کرنے کے قابل نہیں۔
گزشتہ سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے لے کر 10 مئی 2025 تک پونچھ ضلع خاص طور پر شدید پاکستانی گولہ باری کی زد میں رہا۔ اس دوران شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 11 اموات صرف پونچھ شہر میں ہوئیں جبکہ 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں اور لاشوں کو اسی ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
شدید خطرات کے باوجود اسپتال کے ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ایمبولینس ڈرائیوروں نے اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر مسلسل خدمات انجام دیں۔ آپریشن تھیٹر اسپتال کی دوسری منزل پر واقع تھا جہاں ہر لمحہ گولہ گرنے کا خدشہ موجود تھا، اس کے باوجود ڈاکٹروں نے چوبیس گھنٹے آپریشن جاری رکھے۔
پونچھ کے مقامی رہائشی پردیپ شرما نے بتایا کہ کئی زخمی ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے کیونکہ اسپتال میں وینٹی لیٹرز اور جدید لائف سیونگ آلات کی شدید کمی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت کوئی گولہ اسپتال کے اندر گرتا تو ہلاکتوں کی تعداد سیکڑوں میں ہو سکتی تھی۔ عوام نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اسپتال میں زیرِ زمین آئی سی یو، محفوظ آپریشن تھیٹر اور وارڈز موجود نہیں ہیں جہاں شدید بمباری کے دوران مریضوں کو منتقل کیا جا سکے۔
پونچھ کے رہائشی سردار سرجن سنگھ، جن کے بھتیجے امرجیت سنگھ کی گزشتہ سال گولہ باری میں موت ہوئی تھی، نے افسوس ظاہر کیا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت کئی اعلیٰ شخصیات کے دوروں کے باوجود اسپتال کی حالت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر زیرِ زمین آئی سی یو، آپریشن تھیٹر اور کم از کم 20 سے 30 بستروں پر مشتمل محفوظ وارڈ تعمیر کرے تاکہ جنگی حالات میں بھی طبی خدمات جاری رہ سکیں۔
چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرویز احمد خان نے بتایا کہ اسپتال انتظامیہ نے زیرِ زمین بنکر، آئی سی یو اور جدید وارڈ کی تعمیر کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو بلٹ پروف ایمبولینسوں کی منظوری بھی مل چکی ہے اور جلد ان کی فراہمی متوقع ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ دیگر اضلاع کی طرح پونچھ میں بھی ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کمی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔