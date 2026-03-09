ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دو سال کی تاخیر کے بعد جموں کشمیر میں پنچایت، بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع
پنچایتوں کی مدت 9 جنوری 2024 کو، میونسپل اداروں کی نومبر دسمبر 2023 میں جبکہ DDC کی مدت 24 فروری کو مکمل ہو گئی۔
Published : March 9, 2026 at 5:27 PM IST
سرینگر: تقریباً دو سال کی تاخیر کے بعد جموں و کشمیر میں پنچایت اور بلدیاتی انتخابات منعقد کرانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے اسٹیٹ الیکشن کمشنر (SEC)نے افسران کو پنچایت انتخابات کے لیے ووٹر فہرست کی نظر ثانی کرنے اور نئے ووٹروں کو شامل کیے جانے کی ہدایت دی ہے۔
جموں و کشمیر کے نئے اسٹیٹ الیکشن کمشنر شانت منو نے پیر کو دیہی ترقی اور پنچایتی راج محکمہ کے سینئر افسران اور 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ میٹنگ کی، شانت منو کو 28 فروری کو پانچ سال کے لیے الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
افسران کے مطابق اجلاس میں 2026 کی پنچایت ووٹر فہرست کی نظر ثانی کا جائزہ لیا گیا اور شہروں کے بلدیاتی اداروں میں وارڈز کی حد بندی کی پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی۔ ووٹر فہرست کی نظرِ ثانی اور دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے لیے آبادی کے حساب سے وارڈز میں ریزرویشن نافذ کرنے کے بعد پنچایت اور بلدیاتی انتخابات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ووٹر فہرست میں ترمیم کا عمل یکم اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے جو ایک مہینہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس دوران ان نوجوانوں کو بھی ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے گا جو یکم اپریل 2026 کو 18 سال کی عمر مکمل کریں گے۔
جموں و کشمیر میں اس وقت منتخب پنچایت اور بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں کیونکہ پنچایتوں کی مدت 9 جنوری 2024 کو ختم ہو گئی تھی جبکہ میونسپل اداروں کی مدت نومبر اور دسمبر 2023 میں ختم ہوئی تھی۔ ضلع ترقیاتی کونسلز (ڈی ڈی سی) کی پانچ سالہ مدت بھی اس سال 24 فروری کو مکمل ہو گئی۔
پنچایتی راج محکمہ کے مطابق جموں و کشمیر میں 4291 پنچایتیں اور 33597 پنچ وارڈ ہیں۔ شہروں اور قصبوں میں سرینگر اور جموں کی دو میونسپل کارپوریشنز کے علاوہ 79 میونسپل کونسلیں اور کمیٹیاں ہیں۔
دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انتخابات اسی وقت ہوں گے جب الیکشن کمیشن ووٹر فہرست کی نظر ثانی کا عمل مکمل کرے گا اور پسماندہ طبقات کمیشن کی سفارشات پر کارروائی پوری ہو جائے گی۔
یہ کمیشن جسٹس (ریٹائرڈ) جنک راج کوتوال کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کے دیگر ارکان میں ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر آر کے بھگت اور ڈاکٹر مہندر سنگھ بھڈوال شامل تھے۔ کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ گزشتہ سال 27 فروری کو مرکز کے چیف سیکریٹری کو پیش کی تھی۔
کمیشن نے سفارش کی ہے کہ پنچایت اور بلدیاتی وارڈز میں او بی سی طبقے کو ان کی آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دی جائے۔ تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حالیہ اسمبلی اجلاس میں کہا کہ اس رپورٹ کو ابھی منظوری نہیں ملی ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے دوران پنچایتی راج اداروں کے فنڈز ہر پنچایت میں گرام سبھا کے طے شدہ ترقیاتی منصوبوں کے مطابق استعمال کیے جائیں گے۔ منتخب پنچایتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ سال لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ کے تحت انتظامی اختیارات بلاک ڈیولپمنٹ افسران کو دے دیے تھے۔
