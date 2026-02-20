ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جمہوری حکومت کے قیام کے بعد پولیس ویریفکیشن کا مسئلہ اسمبلی میں گونج اٹھا
اگرکسی فرد کا نام کسی منفی سرگرمی سے جوڑا جائے تو اس کے رشتہ داروں کو بھی پولیس کلیئرنس سے محروم کیا جا رہا ہے۔
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں 2024 کے بعد جمہوری حکومت کے قیام کے بعد پولیس ویریفکیشن کا معاملہ لگاتار قانون ساز اسمبلی میں شدت سے اٹھایا گیا جہاں مختلف جماعتوں کے اراکینِ اسمبلی نے سخت ویریفکیشن پالیسی کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے اجتماعی سزا کی شکل اختیار کر جانے سے تعبیر کیا-
جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندواڑہ سے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پولیس ویریفکیشن کے نظام پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی خاندان کے ایک فرد سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے اثرات پورے خاندان کے سینکڑوں نوجوانوں پر ڈالے جا رہے ہیں اور انہیں پولیس کلیئرنس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ سجاد لون نے بارہمولہ ضلع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک نوجوان کو حیدرآباد میں دو لاکھ روپے ماہانہ کی نوکری ملی تھی مگر اس کے چچا پر مبینہ طور پر اوور گراؤنڈ ورکر ہونے کے الزام کی بنیاد پر اسے کلیئرنس نہیں دی گئی ۔سجاد لون کے مطابق حقیقت یہ تھی کہ مذکورہ چچا خود ایک اوور گراؤنڈ ملی ٹینٹ کے ہاتھوں مارا جا چکا تھااس کے باوجود درخواست مسترد کر دی گئی۔
انہوں نے کہا کہ کئی معاملات میں ایسے نوجوانوں کو سزا دی جا رہی ہے جو اُس فرد کی موت کے بعد پیدا ہوئےجس کے سبب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ۔ کیا وہ بھارتی نہیں ہیں؟اب وہ کیا کریں؟" لون نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ میڈیکل گریجویٹس بھی اس پالیسی کی زد میں آ رہے ہیں اور برسوں کی تعلیم کے باوجود پریکٹس کرنے سے محروم ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو دہلی میں مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔
سال 2024 کے اسمبلی اجلاس میں بھی کانگریس کے چیف وہپ اور بانڈی پورہ سے رکن اسمبلی نظام دین بٹ نے بھی پولیس ویریفکیشن پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی فرد کا نام کسی منفی سرگرمی سے جوڑا جائے تو اس کے رشتہ داروں کو بھی پولیس کلیئرنس سے محروم کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے اپنی تقریر میں ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ صابیہ مشتاق نامی ایک یتیم لڑکی کو دو مرتبہ لیکچرر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ مگر اس کے کمسن بھائی کے خلاف ماضی میں درج ایک پتھراؤ کیس کی بنیاد پر، جس میں بعد میں عدالت نے بری کر دیا اسے ملازمت سے محروم رکھا گیا۔ بٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ صحافی سجاد گل کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند کیا گیا تھا اور ان کے بھائی کو بھی منتخب ہونے کے باوجود روزگار نہیں دیا گیا۔
ای ٹی وی بھارت نے مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین اسمبلی بشمول پی ڈی پی،کانگریس،نیشنل کانفرنس اور بی جے پی سے اس معاملے پر بات کی۔ پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید رحمان پرا نے کہا کہ ویریفکیشن کے نام پر پروفائلنگ کی جا رہی ہے جس سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ پرانے مقدمات کو دوبارہ کھول کر پاسپورٹ اور ملازمتوں میں رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
نیشنل کانفرنس کی حبہ کدل سے رکن اسمبلی شمیمہ فردوس نے کہا کہ اسمبلی میں اٹھایا گیا یہ معاملہ حقیقی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے ملازمتوں اور پاسپورٹ کے لیے ویریفکیشن کی جاتی ہے مگر اگر کسی رشتہ دار کا کسی کیس میں نام ہو تو دوسرے فرد کو اس کی سزا نہیں دی جانی چاہیے۔
وہیں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے سجاد غنی لون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ویریفکیشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ۔میں سجاد غنی لون سے کہتا ہوں کہ میرا آٹھ مرتبہ ویریفکیشن کروا لیں کیونکہ میں صاف ہوں اصل بات یہ ہے کہ ان کا پس منظر مختلف ہے اور وہ اس نظام سے خوفزدہ ہیں۔