'ادائیگی کے بعد پاور آف اٹارنی یکطرفہ ختم نہیں کی جا سکتی'
جموں کشمیرکورٹ نے قرار دیا کہ مالی مفاد کے ساتھ دی گئی پاور آف اٹارنی کو یکطرفہ طور پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔
Published : April 9, 2026 at 7:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی ایک عدالت نے سانبہ میں زمین کے ایک تنازعے سے متعلق 76 سالہ مالک کی سول اپیل خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ "ناقابلِ منسوخی پاور آف اٹارنی، جو مالی ادائیگی کے ساتھ دی گئی ہو، اسے یکطرفہ طور پر ایجنٹ کے نقصان کے لیے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔"
اپنے 15 صفحات کے فیصلے میں پرنسپل ڈسٹرکٹ جج جموں، آر این وٹل، نے ٹرائل کورٹ کے 19 فروری کے حکم کو برقرار رکھا، جس میں 7 جولائی 2015 کی منسوخی کی دستاویز پر عملدرآمد کو روک دیا گیا تھا۔ یہ دستاویز اپیل کنندہ سوارن کانتا (79) نے مدعا علیہ منیش بھاٹیا کے خلاف تیار کی تھی۔
عدالت کا سب سے اہم نکتہ اس قانونی حیثیت سے متعلق تھا جو رجسٹرڈ پاور آف اٹارنی کو ملتی ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ مالی لین دین بھی ہو۔ عدالت نے کہا کہ "کسی بھی صورت میں پاور آف اٹارنی کو یکطرفہ طور پر اس طرح منسوخ نہیں کیا جا سکتا کہ ایجنٹ کو نقصان پہنچے۔"
یہ تنازعہ صوبہ جموں کے سانبہ ضلع کے وجے پور علاقے میں واقع پانچ کنال زمین سے متعلق ہے، جو جون 2014 میں ہونے والے ایک بڑے لین دین کا حصہ تھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق بھاٹیا نے، جو ٹرائل کورٹ میں اصل مدعی تھے، الزام عائد کیا کہ کانتا نے ان کے حق میں ایک "ناقابل منسوخی جنرل پاور آف اٹارنی" جاری کی تھی اور اس کے بدلے خاطر خواہ رقم بھی وصول کی تھی، لیکن بعد میں بغیر اطلاع دیے اسے منسوخ کر دیا۔
اپنی درخواست میں بھاٹیا نے مؤقف اختیار کیا کہ 4 جون 2014 کی پاور آف اٹارنی مالی ادائیگی کے ساتھ منسلک تھی اور اس میں ان کا مفاد شامل ہو چکا تھا، اس لیے کنٹریکٹ ایکٹ کی دفعہ 202 کے تحت مدعا علیہ کو اسے منسوخ کرنے کا حق نہیں تھا۔ بھاٹیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ 2 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں، زمین کا قبضہ بھی حاصل کر لیا تھا، اور انہیں منسوخی کا علم اپریل 2022 میں اس وقت ہوا جب ایک خریدار نے محکمہ مال سے رجوع کیا۔
دوسری طرف، کانتا نے ان دعوؤں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھاٹیا اور ان کے ساتھی نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی اور وقت پر ادائیگی مکمل نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں پاور آف اٹارنی منسوخ کرنی پڑی۔
اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ منسوخی کی اطلاع باقاعدہ طور پر دی گئی تھی، جس میں کاپی کی فراہمی اور 11 جولائی 2015 کو اخبار میں اشاعت بھی شامل تھی۔ کانتا نے یہ بھی مؤقف اختیار کیا کہ بعد کے نئے معاہدوں سے معاملہ پہلے ہی حل ہو چکا تھا۔ تاہم عدالت نے رجسٹرڈ پاور آف اٹارنی، 2014 کا معاہدہ، منسوخی کی دستاویز، ادائیگی کی رسیدیں اور دیگر شواہد کا جائزہ لینے کے بعد قرار دیا کہ ٹرائل کورٹ کے ابتدائی نتائج درست تھے اور مدعی کے حق میں جاتے ہیں۔
عدالت نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ ایجنٹ کے پاس اس معاملے میں مالی مفاد موجود تھا۔ عدالت نے کہا کہ جب فریقین کے درمیان پرنسپل اور ایجنٹ کا تعلق قائم ہو جائے اور ایجنٹ کا مفاد بھی اس میں شامل ہو، تو ایسی ایجنسی ناقابل منسوخی ہو جاتی ہے اور اسے یکطرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ پاور آف اٹارنی کے تحت کیے گئے اقدامات کو بعد میں منسوخی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے ایک اہم جملے میں جج نے کہا کہ 4 جون 2014 کی پاور آف اٹارنی کے تحت کیے گئے تمام اقدامات کو خود اپیل کنندہ نے تسلیم کیا ہے اور اب وقت کو پیچھے نہیں موڑا جا سکتا۔
عدالت نے انڈین کنٹریکٹ ایکٹ کی دفعات 201، 202 اور 204 کا بھی حوالہ دیا، خاص طور پر اس قانونی تحفظ کا جو ایسے معاملات میں ایجنٹ کو حاصل ہوتا ہے جہاں اس کا ذاتی مفاد شامل ہو۔
عدالت نے حکم امتناعی (انجکشن) میں مداخلت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مدعی نے عبوری ریلیف کے لیے ضروری تینوں شرائط — ابتدائی کیس، سہولت کا توازن اور ناقابل تلافی نقصان کا خدشہ — ثابت کر دیے ہیں۔ اپیل کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے آخر میں کہا کہ "یہ اپیل بے بنیاد ہے، اس لیے اسے مسترد کیا جاتا ہے۔"
