برفباری متاثرہ کنبے کو کورٹ سے راحت، سرینگر میونسپل حکام کو باڑ ہٹانے سے کیا گیا منع
عدالت نے خاندان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کو باڑ گرانے اور زمین میں مداخلت سے سختی سے روک دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 31, 2026 at 4:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی ایک مقامی عدالت نے سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) اور اس کے فیلڈ عملے کو رام باغ پائین میں واقع چھ مرلہ (1634 مربع فٹ) آبائی زمین کے گرد لگائی گئی ٹین شیٹ کی باڑ کو گرانے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے یہ راحت ایک ایسے خاندان کو دی جس کا کہنا تھا کہ 2014 میں شدید برفباری سے ان کا کچا مکان گرنے کے بعد زمین کھلی پڑی تھی۔
13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں فرسٹ سول سب آرڈینیٹ جج و میونسپل مجسٹریٹ سرینگر، فداحسین نائیک نے یامین ہمایون بٹ، فیاض احمد بٹ اور علی محمد بٹ (رہائشی رام باغ پائیں) کی طرف سے دائر مستقل حکم امتناعی کی درخواست کو منظور کر لیا۔ جواب دہندگان میں کمشنر ایس ایم سی، جوائنٹ کمشنر، چیف انفورسمنٹ آفیسر اور متعلقہ وارڈ آفیسر شامل تھے۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق خاندان نے 2016 میں مقدمہ دائر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا آبائی کچا مکان، جو چھ مرلہ آبادی دہ زمین (خسرہ نمبر 10) پر تھا، جنوری 2014 کی شدید برفباری میں گر گیا۔ بعد میں ستمبر 2014 کے سیلاب میں ملبہ بھی بہہ گیا۔ خالی زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ٹین شیٹ کی باڑ لگا دی۔
مدعیان نے عدالت کو بتایا کہ کچھ مقامی لوگ اس زمین پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مبینہ طور پر میونسپل حکام کو استعمال کر کے باڑ ہٹوانے اور اسے غیر قانونی تعمیر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدعیان نے موقف اختیار کیا کہ "یہ باڑ عارضی ہے اور صرف زمین کو قبضے اور آوارہ جانوروں سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔"
مقدمہ طویل عرصہ تک چلتا رہا، 27 اپریل 2016 کو دائر ہوا اور جولائی 2017 میں مدعیان کی غیر حاضری پر خارج ہوا، بعد میں بحال کیا گیا۔ مارچ 2021 میں ترمیم شدہ درخواست بھی منظور ہوئی۔ بار بار موقع ملنے کے باوجود میونسپل حکام نے تحریری جواب داخل نہیں کیا، جس کا حق 11 جون 2024 کو ختم کر دیا گیا۔
فیصلے میں جج نے کہا کہ تحریری جواب نہ ہونے سے خود بخود مدعیان کو ریلیف نہیں ملتی، قانون کے مطابق مدعیان کو اپنے مضبوط اور قابل اعتماد ثبوت سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ عدالت کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا قانونی حق اور اس کی خلاف ورزی ثابت ہوئی ہے۔
جج نے ایس ایم سی کی طرف سے مقدمہ نہ لڑنے پر منفی نتیجہ اخذ کیا اور کہا کہ اس سے مداخلت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ خاندان نے زبانی اور دستاویزی ثبوتوں سے زمین پر اپنا قبضہ ثابت کیا ہے، لہٰذا مقدمہ منظور کیا جاتا ہے اور میونسپل کارپوریشن کو باڑ میں مداخلت سے روکا جاتا ہے۔
