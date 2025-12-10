کشمیر: آوارہ کتوں کے کاٹنے کے بڑھنے واقعات کے بیچ حکومت متحرک، کئی احکامات صادر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: آوارہ کتوں کے کاٹنے کے بڑھنے واقعات کے بیچ حکومت متحرک، کئی احکامات صادر
کشمیر کی صوبائی انتظامیہ نے عوامی حفاظت کے لئے آگاہی مہمات اور جانوروں کے لئے مراکز کے قیام کا فیصلہ لیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 10, 2025 at 6:59 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں آوارہ کتوں کے حملوں سے عوام میں پھیلتی پریشانی اور بڑھتے خوف کے بیچ، انتظامیہ نے شہریوں کو راحت پہنچانے کے حوالہ سے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق عوامی حفاظت کو بہتر اور یقینی بنانے اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے لیے مربوط اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
انتظامیہ نے ایک اور نئی حکمت عملی کے تحت سرکاری دفاتر، اداروں کا نقشہ تیار کر رہی ہے تاکہ ایسے مقامات کی نشاندہی کی جا سکے جہاں چار دیواری کمزور ہے۔ حکام کے مطابق اس کا مقصد ’’اُن خطرناک اور خالی جگہوں کو بند کرکے آوارہ کتوں کو عوامی مقامات میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔‘‘
منگل کے روز ڈویژنل کمشنر کشمیر، انشل گرگ نے آوارہ جانوروں پر قابو پانے سے متعلق ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا: ’’ہم مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وادی بھر میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام عوامی تشویش کے تئیں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کا بھروسہ دلانے کے لئے جلد ہی لوگوں کو انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا عملی طور پر اثر نظر آنا چاہیے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ محکموں کو کاغذی کارروائیوں کے بجائے زمینی سطح پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جبکہ میٹنگ کے دوران گرگ نے دیگر اضلاع کی اس حوالہ سے جمع کی گئی پیش رفت (رپورٹس) کا جائزہ لیا اور نئے احکامات جاری کیے تاکہ فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو اپنے اضلاع میں ’’جانوروں پر ظلم کی روک تھام کی سوسائٹیاں‘‘ (SPCA) فوری طور پر قائم اور رجسٹر کرنی ہوں گی۔ ان کے مطابق ایسا ’’قومی ہدایت ناموں کے تحت لازمی قرار‘‘ دیا گیا ہے، اور اس پر کئی اضلاع نے ابھی تک عمل نہیں کیا ہے۔
آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ سرکاری دفاتر اور اداروں میں حفاظتی دیواریں (فینسنگ) اور دیگر رکاوٹوں کو مضبوط بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ جانور اداروں اور دفاتر کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ ’’ہر محکمے میں ایک نوڈل افسر مقرر کیا جائے گا جو عمل درآمد کی نگرانی اور رپورٹ پیش کرے گا۔‘‘
گرگ نے کہا: ’’قانون پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔‘‘
میٹنگ کے حوالہ سے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے افسران نے کہا: ’’گرگ نے محکمہ صحت، دیہی ترقی، اور محکمہ تعلیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ وادی بھر میں آگاہی مہمات چلائیں، تاکہ لوگ کتے کے کاٹنے کے بعد ابتدائی طبی امداد، بروقت علاج، اور خطرناک حالات سے بچنے کے طریقوں سے واقف ہو سکیں۔‘‘
ساتھ ہی اضلاع کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اراضی کی نشاندہی کریں جہاں جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے (Animal Birth Control) اور بحالی کے مراکز قائم کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے فریم ورک کے تحت ایک ’’ناقابل نظرانداز ضرورت‘‘ ہے۔
محکمہ پشو پالن کو بھی پالتو جانور رکھنے کے بارے میں عوامی مہم چلانے کی ہدایت دی گئی ہے، جس میں جانور گود لینے کے اصول اور کمیونٹی سطح کے ایسے اقدامات شامل ہیں جن سے آوارہ کتوں کی آبادی نہ بڑھے۔
حکام پر اس کارروائی کا دباؤ اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حال ہی میں جموں و کشمیر اسمبلی کو بتایا کہ سال 2022 سے 2025 کے بیچ جموں کشمیر میں کتوں کے کاٹنے کے 2,12,968 واقعات رپورٹ ہیں۔ جن میں سے 1.14 لاکھ سے زیادہ کشمیر اور تقریباً 98 ہزار صوبہ جموں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: