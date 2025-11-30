ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کانگریس میں داخلی انتشار ختم، راہل گاندھی کے سخت احکامات کے بعد کانگریس پارٹی متحد
راہل گاندھی کی مداخلت کے بعد کانگریس لیڈروں نے جموں و کشمیر میں انتشار کو ختم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔
Published : November 30, 2025 at 7:00 PM IST
سری نگر: نئے ضلعی صدور کے انتخاب کے لیے اپنی ملک گیر مہم کے درمیان، کانگریس پارٹی نے جموں اور کشمیر میں اپنے لیڈروں کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کانگریس لیڈروں نے جموں و کشمیر یونٹ کو دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
جموں و کشمیر کانگریس کے سابق ریاستی صدر وقار رسول اور موجودہ صدر طارق حمید قرہ کے درمیان لیڈر و کارکن تقسیم ہو گئے تھے۔ وقار رسول کو ہٹا کر طارق حمید قرہ کو پارٹی کا ریاستی صدر بنانے کے بعد کانگریس دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اعلیٰ کمان کے اس فیصلے نے پارٹی رہنماؤں میں اختلافات پیدا کر دیے تھے۔
اس سے وقار رسول اور کشمیر کے کئی پارٹی کے وفادار ناراض ہوگئے جو پارٹی کے سرکاری کاموں سے دور رہنے لگے۔ وقار رسول کی قیادت میں، ان لیڈروں نے جن میں سابق ایم ایل سی جی این مونگا، انور بھٹ اور ایک درجن سے زیادہ پرانے کانگریسی کارکنان شامل تھے۔ یہاں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش اور یوم وفات پر الگ الگ تقاریب منعقد کئے گئے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری اور انچارج جموں و کشمیر سید ناصر حسین کی وارننگ کے بعد بھی یہ گروہ بندی برقرار رہی۔ تاہم، کانگریس لیڈروں نے کہا کہ نئی دہلی میں دو سال بعد راہل گاندھی کی ہدایت پر کانگریس کی قیادت نے اختلافات کو ختم کر دیا ہے اور ان لیڈروں کو گروپ بندی سے پرہیز کرنے اور جموں و کشمیر میں پارٹی کا متحد چہرہ پیش کرنے کو کہا ہے۔
جموں کانگریس کے سابق صدر و اے آئی سی سی جنرل سکریٹری جی اے میر نے کہا کہ پارٹی قیادت نے اس کا نوٹس لیا اور تمام لیڈروں کے کارکنوں سے جموں و کشمیر میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کو کہا۔
میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "جموں و کشمیر میں لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو اجاگر کرنے میں ہماری پارٹی کا کردار اہم ہے۔ لہذا، پارٹی قیادت نے جموں کشمیر کے رہنماؤں کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کے لیے کام کریں اور ان کے ساتھ رہیں۔"
کانگریس کے ذرائع نے بتایا کہ راہل گاندھی نے کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال پر جموں و کشمیر کے لیڈروں کو متحد کرنے کی ذمہ داری ڈالی تھی تاکہ لیڈر لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔
Held a productive meeting on J&K with GS in-charge Sh. @NasirHussainINC ji, PCC President Sh. @TariqKarra ji, CLP Leader Sh. @GAMIR_INC ji, CWC Permanent Invitee Sh. @vikar_rasool ji and AICC Secretaries deputed J&K to discuss organisational matters and our roadmap for the near… pic.twitter.com/ibBj4wN4KY— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) November 28, 2025
وینوگوپال نے جموں کشمیر کانگریس میں داخلی انتشار کو ختم کرنے کے بعد ایکس پر پوسٹ کیا۔ انھوں نے لکھا، " جموں کشمیر کانگریس انچارج ناصر حسین، پی سی سی صدر طارق حمید قرہ ، سی ایل پی لیڈر جناب جی اے میر، سی ڈبلیو سی کے مستقل مدعو جناب وقار رسول اور اے آئی سی سی سکریٹریوں کے ساتھ جموں کشمیر پر ایک نتیجہ خیز میٹنگ کی،" ریاست میں پارٹی امور اور مستقل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایک سابق جنرل سکریٹری جنہوں نے پچھلے دو سالوں سے وقار رسول کا ساتھ دیا تھا، نے کہا کہ جب لیڈران اپنے اختلافات کو دور کر لیں گے تو کارکنان اس کی پیروی کریں گے۔
جبکہ طارق حمید قرہ اور وقار رسول نے کالوں کا جواب نہیں دیا، مونگا نے کہا کہ یہ ایک "اچھی اور صحت مند" علامت ہے کہ لیڈر نئی دہلی میں اکٹھے بیٹھے اور ایک متحد چہرہ پیش کیا۔ "اختلافات ہمیشہ پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں جو جمہوریت کی بنیاد ہے۔
یہ بھی پڑھیں: