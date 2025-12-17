ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنتوش ٹرافی ٹیم کے انتخاب پر تنازعہ، جموں میں احتجاج کے بعد انکوائری کا حکم
حکومتِ جموں وکشمیر نے 79ویں نیشنل فٹبال چیمپئن شپ(سنتوش ٹرافی)کے لیے ٹیم کے انتخابی عمل کی جانچ کے لیے با اختیارانکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے-
Published : December 17, 2025 at 6:45 PM IST
جموں: جموں و کشمیر میں سنتوش ٹرافی 2025 کے لیے جموں و کشمیر فٹبال ٹیم کے انتخاب پر اٹھنے والا تنازعہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ مبینہ طور پر جموں سے ایک بھی کھلاڑی کو حتمی ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر جموں میں عوامی اور سیاسی سطح پر شدید ردِعمل سامنے آیا تھا، جس کے بعد اب آج حکومت نے باقاعدہ انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔
حکومتِ جموں و کشمیر نے 79ویں نیشنل فٹبال چیمپئن شپ (سنتوش ٹرافی) کے لیے ٹیم کے انتخابی عمل کی جانچ کے لیے آج اب ایک با اختیار انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر/سکریٹری کی جانب سے جاری حکومتی حکم کے مطابق تفصیلی انکوائری کی ہدایت دی گئی ہے۔
انکوائری کمیٹی کی سربراہی انو رادھا گپتا، ڈائریکٹر جنرل، یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس جموں و کشمیر کریں گی۔ کمیٹی کے دیگر اراکین میں منصور اسلم چودھری، اسپیشل سیکریٹری فوڈ، سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز، منوج پرابھاکر، جوائنٹ کنٹرولر لیگل میٹرولوجی، میگھا بوجیا، ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ و ایکٹیویٹیز، ست پال سنگھ، سابق ڈویژنل اسپورٹس آفیسر و چیف کوچ اور بلال رسول پرے، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ضلع بڈگام شامل ہیں۔
اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کمیٹی میں قومی سطح کے دو سابق فٹبالرز، ایک کشمیر اور ایک جموں خطے سے، شامل کریں۔ حکومتی حکم کے مطابق کمیٹی ٹیم کے انتخاب کے پورے طریقۂ کار کا باریک بینی سے جائزہ لے گی، اپنی سفارشات پیش کرے گی اور سات دن کے اندر رپورٹ جمع کرائے گی۔ عوامی آراء اور تجاویز بھی طلب کی جائیں گی، جس کے لیے جموں اور سرینگر میں تین تین مقررہ دنوں پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔
جموں میں سنتوش ٹرافی ٹیم کے انتخاب پر بھارتیہ جنتا، کانگریس شیو سینا و دیگر سماجی انجمنوں نے اعتراضات اس بنیاد پر اٹھائے کہ ٹرائلز میں کل 98 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں 74 جموں اور 24 کشمیر سے تھے، مگر 20 رکنی حتمی ٹیم میں تمام کھلاڑی کشمیر سے منتخب کیے گئے اور جموں کا کوئی کھلاڑی شامل نہ ہو سکا۔ جموں کے کھلاڑیوں کا الزام ہے کہ جموں میں ٹرائلز محض رسمی کارروائی تھے اور صرف دو دن کے لیے منعقد کیے گئے۔
جموں میں مختلف سماجی اور نوجوان تنظیموں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں نے بھی احتجاج کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے نیشنل کانفرنس حکومت اور جموں و کشمیر اسٹیٹ اسپورٹس کونسل پر جانبداری کے الزامات عائد کرتے ہوئے اسپورٹس وزیر ستیش شرما کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسٹیٹ اسپورٹس کونسل کو یادداشتیں بھی پیش کیں۔
چند روز قبل موومنٹ کالکی کی قیادت میں ایک بڑا احتجاج مہاراجہ ہری سنگھ کے مجسمے تاوی پل سے شروع ہوا اکر ایم اے اسٹیڈیم میں واقع جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے دفتر تک پہنچا، جہاں مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور مختلف شعبوں میں جموں کو نظرانداز کرنے کے الزامات لگائے۔
کھیلوں کے وزیر ستیش شرما نے جموں میں احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیا گیا ہے اور مقررہ مدت میں تفصیلی اور غیرجانبدارانہ انکوائری کی جائے گی، جبکہ میرٹ کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔