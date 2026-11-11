ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'زعفران کی بحالی کے لیے پالیسی بنائی جائے گی'، اپنے ہی پارٹی ایم ایل اے کے سوال پر وزیرِ زراعت کی یقین دہانی
جموں و کشمیر حکومت نے زعفران مشن کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بحالی کا جامع منصوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔
Published : November 11, 2026 at 3:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی حکمراں جماعت کے ایک رکنِ اسمبلی کی جانب سے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ سے زعفران کی بحالی کے بارے میں سوال اٹھائے جانے کے ایک دن بعد، حکومت نے کہا کہ وہ وادی میں زعفران کی کاشت کے احیاء کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کرے گی۔
جموں و کشمیر کے وزیرِ زراعت جاوید احمد ڈار نے زعفران کی پیداوار میں کمی اور اس نقد آور فصل کی پیداوار بڑھانے میں 'زعفران مشن' کی ناکامی کا اعتراف کیا۔ ڈار نے سرینگر میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ہم اس کی وجوہات کا جائزہ لیں گے اور زعفران کی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ لے کر آئیں گے۔ اس عمل میں متعلقہ ایم ایل اے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔"
وادی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اسمبلی حلقہ پانپور سے نیشنل کانفرنس کے رکنِ اسمبلی جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی نے پیر کے روز وزیرِ اعلیٰ سے سوال کیا تھا کہ 411 کروڑ روپے کے زعفران بحالی مشن کی ناکامی اور زعفران کی پیداوار میں کمی کی وجوہات کا جائزہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے۔
مسعودی نے کہا کہ انہوں نے حکومت کے دو سالہ دور میں وزیرِ اعلیٰ کے سامنے بحالی کے منصوبے کا معاملہ اٹھایا تھا، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "میں نے وزیرِ اعلیٰ پر زور دیا کہ وہ زعفران کی پیداوار کا جائزہ لیں اور اس کی بحالی کا ایک جامع منصوبہ شروع کریں تاکہ کسانوں کے روزگار کا تحفظ ہو سکے۔ اس کے باوجود وزیرِ اعلیٰ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔"
مسعودی حکمراں جماعت کے ان 20 اراکینِ اسمبلی میں شامل تھے جنہوں نے کابینہ کی توسیع اور پارٹی کے طریقۂ کار میں تبدیلیوں پر اختلاف رائے ظاہر کیا تھا۔
رکنِ اسمبلی نے کہا کہ نیشنل زعفران مشن کے تحت 138 بورویل (ٹیوب ویل) تعمیر کرنے پر 411 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے، جو سب کے سب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اس پر ڈار نے کہا کہ "یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ زعفران کی پیداوار میں کمی کے ساتھ کئی مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ ان بورویلز کے حوالے سے انتظامی سطح پر خامیاں تھیں۔ ایک بورویل 600 کنال اراضی کو سیراب کرتا ہے، جسے چلانا اور اس کا انتظام سنبھالنا مشکل تھا۔"
متعلقہ خبر: زعفران دم توڑ رہا ہے، حکومت جشن منا رہی ہے: عمر عبداللہ حکومت کے رکن اسمبلی کا وزیر اعلیٰ سے سوال
وزیر نے کہا کہ حکومت 'جموں و کشمیر کمپیٹیٹیونس امپروومنٹ ان ایگریکلچر اینڈ الائیڈ سیکٹرز پروجیکٹ' کے تحت زعفران کے کھیتوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے لیے جموں و کشمیر حکومت اور بین الاقوامی فنڈ برائے زرعی ترقی مشترکہ طور پر مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔
ڈار نے کہا کہ "ہم اس جامع بحالی منصوبے کی تیاری کے لیے 'سکاسٹ' کے سائنسدانوں کی خدمات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ، بہت سے کسان اب زعفران کی کاشت میں دلچسپی نہیں رکھتے اور دیگر فصلوں کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم متعلقہ ایم ایل اے اور کسانوں کو اعتماد میں لیں گے اور زعفران کی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ لائیں گے۔"
ڈار نے پیر کے روز حلقۂ انتخاب پانپور کے علاقے دُسو میں 'کھیت بچاؤ ابھیان کم کسان میلہ' کا افتتاح کیا۔ تاہم، پانپور کے ایم ایل اے حسنین مسعودی اس تقریب سے دور رہے، اور اسی طرح راجپورہ سے نیشنل کانفرنس کے رکنِ اسمبلی غلام محی الدین میر نے بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ سرکاری حکام کے علاوہ اس تقریب میں صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے دو اپوزیشن اراکینِ اسمبلی نے شرکت کی۔
مزید پڑھیں:
شہرہ آفاق زعفران کی پیدوار میں کمی، ذمہ دار کون؟ ترال سے خاص رپورٹ
کشمیر میں زعفران کی پیداوار کم اور کھیت سکڑ کیوں رہے ہیں؟
کشمیر کا ’ریڈ گولڈ‘: ایک ننھے کورم سے بازار تک زعفران کا سفر اور کسان کو درپیش مسائل