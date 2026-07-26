ایم پی آغا روح اللہ مہدی آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ساتویں سالگرہ کے موقع پر کانفرنس کا کریں گے اہتمام

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ایم پی آغا روح اللہ مہدی آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ساتویں سالگرہ کے موقع پر کانفرنس کا کریں گے اہتمام
مہدی کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ایم پی پچھلے کچھ دنوں سےملک کے مختلف طبقوں کےلوگوں کو ذاتی دعوت نامے بھیجنے میں مصروف ہیں
Published : July 26, 2026 at 9:52 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے سری نگر سے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ساتویں سالگرہ کے موقع پر نئی دہلی میں جموں و کشمیر پر ایک کانفرنس کا اہتمام کریں گے۔
راجدھانی میں مہدی کی پریس کانفرنس نیشنل کانفرنس کی جانب سے نئی دہلی میں جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرنے والے احتجاج کے ایک ہفتہ بعد سامنے آئی ہے۔ این سی نے جنتر منتر پر احتجاج کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس کے بجائے 20 جولائی کو جے اینڈ کے ہاؤس کے باہر پرتھوی راج روڈ پر مظاہرہ کیا۔
مہدی ان متعدد ناقدین اور مخالفین میں سے ہیں جنہوں نے نیشنل کانفرنس پر بیانیہ بدلنے اور بی جے پی کے ایجنڈے کی مخالفت کرنے کا الزام لگایا ہے۔
میہی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ "جموں و کشمیر کو سننا: مکالمہ، احترام اور جمہوری مستقبل" کے موضوع پر ایک قومی کانفرنس 5 اگست 2026 کو جسٹس کامنز کے بینر تلے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا، نئی دہلی کے اسپیکرز ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔
5 اگست، 2019 کو، بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا، جس نے بھارتی آئین کے تحت ریاست کو خصوصی حیثیت دی تھی۔ اسی دن ریاست کو گھٹا کر جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
روح اللہ نے ملک بھر سے سول سوسائٹی کی شخصیات، سیاسی مبصرین، آئینی ماہرین، صحافیوں اور سیاست دانوں کو مدعو کیا ہے۔
ایک کشمیری رہنما کو بھیجے گئے دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد آئینی ماہرین، سیاسی رہنماؤں، فقہا، سفارت کاروں، ماہرین تعلیم، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کو جموں و کشمیر کے آئینی، جمہوری اور سیاسی مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات چیت میں شامل کرنا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ مختلف موضوعات پر سیشنز کے ذریعے، اس کا مقصد وفاقیت، جمہوریت، نمائندگی، شہری آزادیوں اور اعتماد سازی کے اقدامات پر باخبر گفتگو کو فروغ دینا ہے۔
مہدی کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ایم پی پچھلے کچھ دنوں سے ملک کے مختلف طبقوں کے لوگوں کو ذاتی دعوت نامے بھیجنے میں مصروف ہیں جن کی اس تقریب میں شرکت متوقع ہے۔