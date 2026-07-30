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دو برس کے زائد عرصہ بعد آخر کار این آئی ٹی سرینگر کو ملا نیا ڈائریکٹر، رکن پارلیمان میاں الطاف نے ابھارا تھا مسئلہ
محکمہ اعلیٰ تعلیم کے حکم نامے کے مطابق صدر جمہوریہ ہند نےنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی(این آئی ٹی)کے وزیٹرکی حیثیت سےتقرری عمل میں لائی ہے۔
Published : July 30, 2026 at 5:24 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): طویل عرصے اور انتظار کے بعد آخر کار نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکلنالوجی(این آئی ٹی) سرینگر کیلئے نیا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس میں منگل کو مرکزی وزارت تعلیم نے آئی آئی ٹی جموں کے شعبہ سول انجینئرنگ کے پروفیسر انوراگ مشرا کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سرینگر کا نیا ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔
ایسے میں این آئی ٹی سرینگر کے ڈائریکٹر کی تعیناتی کا آرڈر جموں و کشمیر کے رکن پارلیمان میاں الطاف کے پارلمینٹ میں اس مسئلے کےابھارنے کے ایک دن بعد سامنے آیا۔انہوں نے گزشتہ روز یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا اور کہا کہ ایسے بڑے تعلیمی ادارے بغیر ڈائریکٹر کے تباہ ہورہے ہیں ۔
29 جولائی کو محکمہ اعلیٰ تعلیم کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق، صدر جمہوریہ ہند نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی (این آئی ٹی) کے وزیٹر کی حیثیت سے تقرری عمل میں لائی ہے۔ پروفیسر مشرا پانچ تک این آئی آئی سرینگر کے بطور ڈائریکٹر رہیں گے۔ ایسے میں چارج سنبھالنے کی تاریخ سے پانچ سال یا 70 سال کی عمر تک پہنچنے تک جو بھی پہلے ہو، مدت کی بنیاد پر مقرر کیا گیا ہے۔
وزارت تعلیم نے آئی آئی ٹی جموں کے ڈائریکٹر کو ہدایت کی ہے کہ پروفیسر مشرا کو جلد از جلد فارغ کریں، تاکہ وہ این آئی ٹی سرینگر میں چارج سنبھال سکیں۔ اس نے این آئی ٹی سرینگر کے ڈائریکٹر انچارج پروفیسر بنود کننوجیا کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ نئے مقرر کردہ ڈائریکٹر کو چارج سونپ دیں، یہ تقرری ایک اہم تعلیمی اور انتظامی عہدے کی بھرتی ہے جو دو برس کے زائد عرصے سے خالی تھی۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز جموں و کشمیر کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ ابھارا تھا ،انہوں نے ایوان کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ این آئی ٹی سرینگر بغیر ڈائریکٹر کا یہ معاملے سابق وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی نوٹس میں کئی بار لایا۔ جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس اہم مسئلہ اجاگر کیا۔ لیکن اس پر کوئی غور وخوص نہیں کیا گیا۔
میاں الطاف کا پارلیمنٹ میں اپنی تقریری میں کہا کہ محکمہ تعلیم امتحانات کے انعقاد میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ این آئی ٹی سرینگر تین سال سے ڈائریکٹر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بغیر ہیں ۔میں نے ذاتی طور پر اس وقت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے ملاقات کی انہیں خطوط لکھے اور پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا۔ وہیں میں نے اسے بتایا کہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے،لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے۔ اگر کسی ادارے کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو بھارت جیسے بڑے ملک کی اہم وزارت تعلیم کو کیسے سنبھالا جا سکتا تھا۔
انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں مزید کہا کہ کئی وزراء کا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لے کر بھاگ سکتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کارکردگی پر لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قوانین بنائے جائیں گے اور ترامیم شامل کی جائیں گی لیکن جب تک حکومت کی نیت مخلصی پر مبنی نہیں ہوگی اور قوانین نتیجہ خیز نہیں ہوں گے زمینی طور پر کچھ نہیں بدلے گا۔
گزشتہ سال دسمبر میں مرکزی وزارت تعلیم نے پارلیمنٹ کو مطلع کیا کہ این آئی ٹی سرینگر ڈائریکٹر کے بغیر کام کر رہا ہے۔لوک سبھا میں نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد کے ایک سوال کے جواب میں مرکز نے کہا کہ مئی 2023 میں ایک باقاعدہ ڈائریکٹر کی تقرری 5 سال کی مدت کے لیے کی گئی تھی، لیکن انتظامی وجوہات کی بناء پر وہ صرف 8 ماہ کی خدمات انجام دینے کے بعد اپنے والدین کے ادارے میں واپس آئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ ادارہ عبوری قیادت میں کام کر رہا تھا، ڈائریکٹر کا اضافی چارج ایک اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سربراہ کو سونپا گیا تاکہ ہموار کام کو یقینی بنایا جا سکے۔
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مرکز نے پارلیمنٹ کو یہ بھی مطلع کیا تھا کہ نیٹسر ایکٹ 2007 کی دفعات کے تحت ایک سرچ کم سلیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور یہ کہ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے انٹرویوز پہلے ہی کرائے جا چکے ہیں۔جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقرری کا عمل اپنے آخری مراحل میں ہے۔