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ایم بی بی ایس کے بعد ویٹرنری انٹرنز بھی احتجاج پر، غیر معینہ ہڑتال کا 'انتباہ'
ویٹرنری انٹرنز کا کہنا ہے کہ چھ ہزار روپے ماہانہ وظیفے میں سفری، تربیتی اور دیگر ضروری اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 4:43 PM IST
سرینگر (میر فرحت) : ایم بی بی ایس انٹرنز (MBBS Interns) کی جانب سے وظیفے میں اضافے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کیے جانے کے چند دن بعد اب جموں و کشمیر کے ویٹرنری انٹرنز نے بھی ماہانہ وظیفہ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹرنز نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی بھی دھمکی دی ہے۔
شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (SKUAST) کشمیر اور جموں کے طلبہ کی نمائندگی کرنے والی جموں و کشمیر ویٹرنری اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (JKVSA) نامی تنظیم کے بینر تلے طلبہ نے SKUAST کشمیر کیمپس میں احتجاج کرتے ہوئے وظیفے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔
احتجاج میں شامل بی وی ایس سی (BVSC) انٹرن ڈاکٹر سہیل احمد ڈار نے کہا کہ یونیورسٹی نے تین سال قبل ہی ان کے وظیفے میں اضافے کی سفارش حکومت کو بھیج دی تھی، تاہم یہ فائل 2023 سے محکمہ خزانہ میں زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا: "ہمیں صرف 6 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، جبکہ ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں ویٹرنری انٹرنز کو 23,500 روپے دیے جاتے ہیں۔"
ایک اور انٹرن ڈاکٹر سالک قریشی نے کہا کہ کلینیکل ٹریننگ، فیلڈ ورک اور ہنگامی ڈیوٹی کے سلسلے میں انہیں دیگر اضلاع اور مویشی فارمز کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ان سفری اخراجات سمیت کئی ضروری اخراجات ہمیں اپنی جیب سے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جب صرف 6 ہزار روپے وظیفہ ملتا ہے تو ہم سفر کے لیے پیسے کہاں سے لائیں؟"
قریشی نے حکومت سے زیر التوا فائل پر کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کا وظیفہ بڑھائے جانے کی بھی اپیل کی۔ انٹرن ڈاکٹر آبھا ٹھاکر نے کہا کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبے پر توجہ نہیں دی اور وظیفے میں اضافہ نہیں کیا تو وہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کریں گے۔
ویٹرنری اور اینیمل ہسبنڈری انٹرنز کا احتجاج ایک ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب جموں و کشمیر میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز بھی اپنے ماہانہ وظیفے میں اضافے کے لیے ایک ہفتے تک احتجاج کر چکے ہیں۔
ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز نے آج بھوک ہڑتال شروع کردی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کے مطالبے کے مطابق تحریری یقین دہانی نہیں کرائی، جس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔
دریں اثناء، اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے الزام عائد کیا کہ حکومت احتجاج کرنے والے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے والدین پر ہڑتال ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ پرہ نے کہا کہ ’’ہمارے بہترین طلبہ ہی ڈاکٹر بنتے ہیں اور کئی سال کی محنت، راتوں کو جاگ کر تعلیم حاصل کرنے اور بیماروں کی مسلسل خدمت کے بعد بھی ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔‘‘
پرہ سے قبل حکمران نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے بھی کہا تھا کہ میڈیکل کالجوں کے پرنسپل انٹرنز کو احتجاج ختم کرکے دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں۔
ادھر، جموں و کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے انٹرنز کا وظیفہ بڑھانے کے مطالبہ کو جائز ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ "وظیفے میں اضافے سے متعلق فائل محکمہ خزانہ میں زیر التوا ہے۔" انہوں نے بتایا کہ وہ طلبہ سے ملاقات کر چکی ہیں اور حکومت ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے طلبہ سے کام پر واپس آنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، ’’انہیں ہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔‘‘
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