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سرینگر ریلی کے بعد نیشنل کانفرنس جموں میں کرے گی 'طاقت کا مظاہرہ'
سرینگر میں ہفتہ کو معنقدہ ریلی میں عمر عبداللہ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت ایم پیز اور ایم ایل ایز نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 11, 2026 at 9:03 PM IST
جموں: سرینگر میں 'طاقت کے مظاہرے' کے بعد برسراقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) اب جموں میں ایک اور بڑی ریلی کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ریلی اتوار کو مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں منعقد ہوگی۔ اس ضمن میں نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے جموں خطے کے تمام دس اضلاع کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ریلی میں شرکت کریں۔ پارٹی کے مطابق ریلیز کے انعقاد کا مقصد 20 جولائی کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے لیے ہونے والے احتجاج کی تیاری کرنا ہے۔
ہفتہ کو جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری، اجے سدھوترا، نے کہا کہ "سرینگر کی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور اب جموں کی باری ہے کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حمایت میں آگے آکر مجوزہ جنتر منتر احتجاج کی تیاری کریں۔
انہوں نے کہا: "ہم سبھی شعبہ ہاے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اتوار کو جموں میں ہونے والی ریلی میں شرکت کریں، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خطاب کریں گے اور 20 جولائی کے 'دہلی چلو' احتجاج کے بارے میں اپنے خیالات پیش کریں گے۔"
اجے سدھوترا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کی جانب سے 52 سیاسی جماعتوں کو بھیجا گیا دعوت نامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پارٹی ریاستی درجے کی بحالی کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سب کو دعوت دی گئی ہے، کیونکہ ریاستی درجے کی بحالی کی تحریک انصاف، وقار اور قومی وعدوں کی تکمیل کی خواہش رکھنے والے عوام کی آواز ہے۔
اپوزیشن لیڈر، سنیل شرما، کے اس الزام پر کہ نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کے معاملے کی آڑ میں عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی ناکامی چھپا رہی ہے، سدھوترا نے کہا، "ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد ہی ہم اپنے تمام وعدے پورے کر سکیں گے۔ لیکن بی جے پی کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر کے عوام سے ریاستی درجے کی بحالی کا جو وعدہ کیا تھا، اسے پورا کرے۔"
سنیل شرما پر تنقید کرتے ہوئے اجے سدھوترا نے دعویٰ کیا: "20 جولائی کے 'دہلی چلو' احتجاج کو عوام کی بھرپور حمایت ملنے سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ نیشنل کانفرنس کے خلاف بدزبانی اور غلط معلومات پھیلانے کی مہم چلا کر جمہوری اقدار اور سیاسی شائستگی کو نظر انداز کر رہی ہے۔"
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