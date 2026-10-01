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طویل انتظار کے بعد ایس آر ٹی سی شاپنگ کمپلیکس اننت ناگ کی تکمیل کی امید، تاجر برادری کا حکومتی اقدام کا خیرمقدم
اننت ناگ کی تاجر برادری نے SRTC شاپنگ کمپلیکس کے زیرِ التوا منصوبے کو مکمل کرنے کے حکومت کے قدم کا خیرمقدم کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 1, 2026 at 8:27 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں طویل عرصے سے زیرِ التوا ایس آر ٹی سی کمپلیکس منصوبے کو مکمل کرنے کی جانب حکومت نے پیش رفت شروع کردی ہے۔ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ، جو ہاؤسنگ و اربن ڈیولپمنٹ کا قلمدان بھی رکھتے ہیں، نے حالیہ جموں و کشمیر اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ منصوبے کے باقی ماندہ کام کی تکمیل کے لیے 12.10 کروڑ روپے کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کی گئی ہے، جو اس وقت تکنیکی جانچ (ٹیکنکل ویٹنگ ) کے مرحلے میں ہے۔
وزیرِ اعلیٰ نے یہ جواب اننت ناگ کے ایم ایل اے پیرزادہ محمد سید کی جانب سے اسمبلی کے خزاں اجلاس کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں دیا۔
حکومت کے مطابق اننت ناگ ایس آر ٹی سی کمپلیکس کی تعمیر کا منصوبہ پہلی مرتبہ 2005 میں شروع کیا گیا تھا، تاہم منصوبہ طویل عرصے تک تعطل کا شکار رہا۔ بعد ازاں اسے 2018 میں Languishing/JKIDFC فنڈنگ میکانزم کے تحت دوبارہ بحال کیا گیا، جس کے لیے 11.42 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی تھی۔
منصوبے کی بحالی کے بعد تقریباً 70 سے 75 فیصد تعمیراتی کام مکمل کیا گیا، جبکہ فروری 2020 میں مزید کام کی تکمیل کے لیے منصوبہ آر اینڈ بی ڈویژن اننت ناگ کے سپرد کیا گیا۔
وزیرِ اعلیٰ کے مطابق منصوبے میں تاخیر کی وجوہات کا جائزہ لینے اور اسے مکمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات تجویز کرنے کی غرض سے حکومت نے 14 اگست 2024 کو گورنمنٹ آرڈر نمبر 168-JK(HUD) of 2024 کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔
کمیٹی نے مہندی کدل، اننت ناگ کے اولڈ ایس آر ٹی سی یارڈ میں تعمیر ہونے والے میونسپل شاپنگ کمپلیکس کے کام میں تاخیر کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق منصوبے میں تاخیر کی بنیادی وجہ ضروری منظوریوں اور سَینکشنز کی عدم دستیابی تھی۔
حکومت نے کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر منصوبے کے باقی ماندہ کام کو مکمل کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس مقصد کے لیے 12.10 کروڑ روپے کی، ڈی پی آر، آر اینڈ بی ڈویژن اننت ناگ کے ذریعے تیار کی گئی ہے، جو فی الحال تکنیکی جانچ کے مرحلے میں ہے۔
وزیرِ اعلیٰ نے مزید بتایا کہ منصوبے کو 2026-27 کے بجٹ میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور باقی ماندہ تعمیراتی کام کے لیے درکار فنڈز 2026-27 کے ،کیپیکس بجٹ میں فراہم کرنے کی تجویز ہے، تاہم یہ عمل متعلقہ مجاز اتھارٹی کی منظوری اور فنڈز کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔
اس طرح تقریباً دو دہائیوں سے زیرِ التوا ایس آر ٹی سی کمپلیکس منصوبے کے باقی کام کی تکمیل کے لیے اب نئی ،ڈی پی آر ، تکنیکی جانچ اور 2026-27 کے بجٹ میں فنڈنگ کی تجویز کے ذریعے عمل آگے بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے۔
اننت ناگ کی تاجر برادری نے ایس آر ٹی سی شاپنگ کمپلیکس کے طویل عرصے سے زیرِ التوا منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے قدم کا خیرمقدم کیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تقریباً دو دہائیوں کی طویل تاخیر کے بعد کمپلیکس کے باقی ماندہ کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ پورے اننت ناگ کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔
تاجروں کے مطابق طویل عرصے تک منصوبہ زیرِ التوا رہنے کے باعث زیرِ تعمیر کمپلیکس کا بیشتر حصہ غیر فعال رہا اور وقت کے ساتھ یہ جگہ جوئے اور منشیات کے عادی افراد کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا ، جس سے مقامی لوگوں اور تاجروں میں تشویش پائی جاتی رہی۔
تاجر برادری نے بتایا کہ تقریباً 20 سال قبل 250 سے زائد دکانداروں نے شاپنگ کمپلیکس میں دکانوں کے حصول کے لیے فی دکاندار 50 ہزار روپے بطور ٹوکن رقم جمع کرائی تھی۔ اس کے بعد سے یہ دکاندار گزشتہ تقریباً دو دہائیوں سے کمپلیکس کے مکمل ہونے اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے کے منتظر ہیں۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے منصوبے کے باقی ماندہ کام کی تکمیل کے لیے اقدامات شروع کیے جانے سے ان سینکڑوں دکانداروں میں ایک بار پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ ان کا طویل انتظار اب ختم ہونے کے قریب ہے اور وہ جلد اپنی دکانیں قائم کرکے کاروباری سرگرمیاں شروع کرسکیں گے۔
تاجر برادری کے مطابق ایس آر ٹی سی شاپنگ کمپلیکس کے مکمل اور فعال ہونے سے نہ صرف مقامی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ اننت ناگ قصبے میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ، روزگار کے مواقع پیدا ہونے اور بازار کی مجموعی رونق میں بھی بہتری آنے کی توقع ہے۔
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