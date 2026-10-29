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کشمیر میراتھن کے بعد امن کے لیے تین ہزار سائیکل سواروں کی دوڑ
جموں و کشمیر پولیس کے زیرِ اہتمام یہ ریس ڈل جھیل کے کنارے واقع بلیوارڈ روڈ پر منعقد ہوئی
Published : October 29, 2026 at 4:43 PM IST
سری نگر: کشمیر میراتھن میں دو ہزار سے زائد افراد کی شرکت کے چار روز بعد آج وادیٔ کشمیر کے شہر سری نگر میں تقریباً تین ہزار سائیکل سواروں نے پیڈل فار پیس(امن کے لیے سائیکل چلائیں) کے عنوان سے منعقدہ سائیکل ریس میں حصہ لیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند طرزِ زندگی اور جسمانی فٹنس کی سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس کے زیرِ اہتمام یہ ریس ڈل جھیل کے کنارے واقع بلیوارڈ روڈ پر منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پرابھات نے کہا کہ پولیس نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرتی ہے۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریس کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور کھیلوں کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی توانائی، خود اعتمادی اور مثبت سوچ ایک پُرامن، ترقی پسند اور خوشحال جموں و کشمیر کی تعمیر کے لیے انتہائی اہم ہے۔
منوج سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس اپنے بنیادی فرائض سے آگے بڑھ کر بھی کام کر رہی ہے اور عوامی اعتماد کو مضبوط بنانے، سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو مثبت و تعمیری سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے نشے کی لت میں مبتلا افراد کے حوالے سے بھی کہا کہ انہیں سماجی بدنامی اور نفرت کا سامنا کرنے کے بجائے تعاون، ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق ایسے افراد کی بحالی اور انہیں دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لانے میں معاشرے کا اہم کردار ہے۔
یہ سائیکل ریس صبح سات بجے سری نگر کی بلیوارڈ روڈ پر شروع ہوئی۔ ٹریفک پولیس نے ریس کے آغاز سے اس کے اختتام تک سڑک پر ٹریفک کی آمدورفت بند رکھی۔دوسری جانب، حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے پولیس پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے پروگرام عوامی تعطیلات کے دنوں میں منعقد کرے تاکہ عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
نیشنل کانفرنس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنے بیان میں کہا، اس طرح کے پروگراموں کا ہمیشہ خیرمقدم کیا جاتا ہے، لیکن انہیں صرف اتوار اور سرکاری تعطیلات تک محدود رکھا جانا چاہیے۔ ہفتے کے دوران خصوصاً امتحانات کے دنوں میں اہم سڑکوں کو بند کرنا طلبہ، والدین اور عام شہریوں کے لیے غیر ضروری پریشانی کا باعث بنتا ہے۔پارٹی کا یہ مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب شہر کے مقامی باشندوں نے ان تقریبات کے باعث سڑکوں کی بندش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
سری نگر کے علاقے نشاط کے رہائشی فاروق کٹھو نے کہا کہ میراتھن، سائیکلتھون اور وی آئی پی نقل و حرکت کے باعث بلیوارڈ روڈ کو بار بار بند کیے جانے سے مقامی باشندوں کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔
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انہوں نے کہا، اب صرف یہی امید کی جا سکتی ہے کہ حکام کو بہتر فیصلہ کرنے کا خیال آئے گا، اگرچہ مجھے یقین نہیں کہ کچھ بدلے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ہی شہر میں دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک برداشت کرتے ہوئے اسی طرح مشکلات کا شکار رہیں گے۔