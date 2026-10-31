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کابینہ میں شامل کیے جانے پر الطاف کلو کا بیان، کہا۔۔تمام ارکانِ اسمبلی سے ملاقات کرکے ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کروں گا
الطاف کلو نے سرکاری فلاحی اسکیموں کو زمینی سطح پر مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 31, 2026 at 7:25 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر حکومت میں حالیہ کابینہ توسیع کے بعد جنگلات، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے نئے وزیر الطاف کلو نے کہا ہے کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اترنے اور انہیں بہتر حکومتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت کی جانب سے شروع کی گئی فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی منصوبوں کو زمینی سطح پر مؤثر انداز میں نافذ کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی، تاکہ ان کا حقیقی فائدہ عام لوگوں تک پہنچ سکے۔
نئے وزیر الطاف کلو نے کابینہ میں شمولیت کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ان کی اولین ترجیح عوامی مسائل کو سمجھنا، متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور لوگوں کی توقعات کے مطابق کام کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو عوامی خدمت کا ایک اہم موقع سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سرکاری اسکیموں کا فائدہ مستحق افراد تک پہنچے۔
انہوں نے حالیہ کابینہ توسیع کے بعد سیاسی صورتحال اور بعض ناراض ارکانِ اسمبلی کے تحفظات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام ارکانِ اسمبلی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اس مقصد کے تحت وہ تمام ایم ایل ایز سے ملاقات کریں گے اور ان کے مسائل، تجاویز اور تحفظات کو سننے کی کوشش کریں گے، تاکہ باہمی مشاورت اور رابطے کے ذریعے معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے۔
الطاف کلو نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی نمائندوں کے درمیان بہتر تال میل اور باہمی تعاون جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام منتخب نمائندوں کو ساتھ لے کر چلنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔
وزیر نے مزید کہا کہ جنگلات، دیہی ترقی اور پنچایتی راج جیسے اہم محکموں کے ذریعے دیہی علاقوں کی مجموعی ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی سطح پر ترقیاتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوامی شکایات کے ازالے، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت اور سرکاری اسکیموں کے مؤثر نفاذ پر خصوصی توجہ دیں گے۔ ان کے مطابق حکومت کی کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ اس کی پالیسیوں اور فلاحی اقدامات کے ثمرات عام شہریوں تک پہنچیں۔
واضح رہے کہ حالیہ کابینہ توسیع کے بعد الطاف کلو کو جنگلات، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے اہم محکموں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی نئی ذمہ داریوں کے دوران عوامی خدمت، ترقیاتی عمل میں بہتری اور منتخب نمائندوں کے ساتھ رابطے کو اہم ترجیحات قرار دیا ہے۔
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