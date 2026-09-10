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وزارتِ داخلہ کے ساتھ مذاکرات 'بے نتیجہ'، لداخی گروپوں کی 'ناقابلِ واپسی تنظیم نو' کے خلاف احتجاج کی وارننگ
سماجی کارکن سونم وانگچک نے کہا کہ یہ ملاقات بے نتیجہ رہی کیونکہ مطالبات کے مسودے پر کوئی معاہدہ یا اتفاقِ رائے نہیں ہو سکا۔
Published : September 10, 2026 at 7:27 AM IST
سرینگر: وزارتِ داخلہ کی قیادت میں قائم پینل کی جانب سے بدھ کو لداخی وفد کو یہ بتائے جانے کے بعد کہ یونین ٹیریٹری کی سطح پر قائم ہونے والی باڈی کا انتخاب براہِ راست الیکشن کے ذریعے ہوگا، لداخ کی قیادت نے اپنا موقف سخت کر لیا ہے۔ انہوں نے یو ٹی ماڈل کو حتمی شکل دینے سے پہلے کسی بھی "بڑی اور ناقابلِ واپسی تنظیمِ نو" کے خلاف احتجاج کی وارننگ دی ہے۔
لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے نئی دہلی میں وزارتِ داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی، تاکہ یوٹی کی سطح پر منتخب باڈی اور آرٹیکل 371 کے تحت لداخ کو ملنے والے آئینی تحفظات کے معاملے پر مزید وضاحت حاصل کی جا سکے۔
ملاقات کے بعد ایل اے بی اور کے ڈی اے کی طرف سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ "ہم نے متفقہ طور پر یہ واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیرِ انتظام خطے کی سطح پر ایک منتخب باڈی کے فعال ہونے سے پہلے گورننس کے طریقہ کار، زمین کی منتقلی وغیرہ میں کوئی بھی بڑی اور ناقابلِ واپسی تنظیمِ نو نہیں کی جانی چاہیے۔"
چیرنگ دورجی لاکروک اور اصغر علی کربلائی کی قیادت میں دونوں تنظیموں نے وارننگ دی کہ "اگر مرکز کے زیرِ انتظام علاقے کی سطح پر جمہوری باڈی کے قیام سے قبل لداخ کے انتظامی اور سیاسی ڈھانچے میں کوئی بھی ناقابلِ واپسی تبدیلی کی گئی، تو وہ عوامی احتجاج کی کال دینے پر مجبور ہوں گے۔"
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اگرچہ ان تبدیلیوں کا واضح طور پر نام نہیں لیا گیا، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ ملاقات میں شامل لداخی نمائندے حال ہی میں بنائے گئے ساتوں اضلاع میں خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسلز کی توسیع کے خلاف ہیں۔
ذرائع کے مطابق وزارتِ داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یوٹی کی سطح پر قائم ہونے والی باڈی کا انتخاب براہِ راست الیکشن کے ذریعے ہوگا۔ اس باڈی کو زمین، ثقافت، زبان، جنگلات، ماحولیات، قدرتی وسائل اور آرٹیکل 240 کے تحت مرکز کے زیرِ انتظام خطے کے لیے مخصوص کردہ کسی بھی دوسرے موضوع پر قانون سازی کا اختیار حاصل ہوگا۔
وزارتِ داخلہ نے لداخی تنظیموں کو بتایا کہ اس جمہوری ادارے کو انتظامی، بجٹ، منصوبہ بندی اور مالیاتی اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ تاہم، لیہہ ایپکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے نظم و نسق جیسے شعبوں پر واضح جانکاری کی کمی کی طرف اشارہ کیا، "جیسا کہ پڈوچیری کے معاملے میں دیکھا گیا ہے،" اور ان کا کہنا تھا کہ بہتر طرزِ حکومت کے لیے یہ وضاحت لازمی ہے۔
لیہہ میں 19 اگست کو وزارتِ داخلہ کے حکام کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں، لداخی گروپوں نے وزارت کو اپنے مطالبات کا ایک مسودہ سونپا تھا جس پر کوئی مفاہمت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں داخلہ، پبلک آرڈر اور پولیس کو منتخب حکومت اور لداخ قانون ساز اسمبلی کے کنٹرول میں دینے کا مطالبہ شامل تھا۔
میٹنگ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے، سونم وانگچک نے کہا کہ یہ ملاقات بے نتیجہ رہی کیونکہ مطالبات کے مسودے پر کوئی معاہدہ یا اتفاقِ رائے نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ "ہمیں افسوس ہے کیونکہ یہ میٹنگ مکمل طور پر بے نتیجہ رہی۔ ہمیں امید تھی کہ حکومت نے یو ٹی باڈی کے حوالے سے مسودہ تیار کر لیا ہوگا، لیکن کچھ بھی ٹھوس سامنے نہیں آیا۔"
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"یہ جسپال بھٹی کی (طنز و مزاح والی) ملاقات جیسا تھا جس میں اگلی میٹنگ کے لیے صرف اکتوبر کی تاریخ طے کر دی گئی۔" انہوں نے کہا کہ وزارتِ داخلہ نے ستمبر سال 2025 کے احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو معاوضہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔
یاد رہے کہ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی جانب سے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کے نفاذ کے مطالبات کے حق میں کی جانے والی بھوک ہڑتال کے بعد ہونے والے تشدد میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔
جہاں ایک طرف وانگچک پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، وہیں دوسری طرف اس تشدد کے بعد تقریباً 87 افراد پر مختلف الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔
لداخ انتظامیہ نے اگست میں عدالت کے سامنے کلوزر رپورٹ پیش کر کے 25 افراد کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لے لی تھی۔ تاہم، مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان تمام افراد کے خلاف کیسز بیک وقت واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے جن پر مقدمات درج کیے گئے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "وزارتِ داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔" معلوم ہوا ہے کہ وزارتِ داخلہ نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مزید بات چیت ہوگی، جس کے دوران آرٹیکل کے مسودے پر بحث کی جائے گی۔
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