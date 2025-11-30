ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری صحافی کو زمین دینے والے ہندو پڑوسی کو پانچ مرلہ کے بدلے 10 مرلہ اراضی کا تحفہ، مسلم تاجر کا بڑا اعلان
کلدیپ شرما کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے محمد اقبال شاہ نے انہیں پانچ مرلہ کے بدلے دس مرلہ اراضی دینے کا اعلان کیا ہے۔
Published : November 30, 2025 at 1:57 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک): جموں و کشمیر میں حالیہ انہدامی کارروائی کے بعد بے گھر ہوئے صحافی ارفاز ڈینگ کی مدد کے لیے سابق فوجی کلدیپ شرما کی جانب سے پانچ مرلہ اراضی عطیہ کرنے کا انسان دوست قدم پوری وادی میں موضوعِ گفتگو بنا ہوا ہے۔ اس غیر معمولی انسانیت نے نہ صرف عوام کے دل جیت لیے بلکہ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے کاپرن علاقے کے ایک معروف تاجر محمد اقبال شاہ کو بھی کافی متاثر کیا ہے۔
کلدیپ شرما کے اس جذبے کی ستائش کرتے ہوئے محمد اقبال شاہ نے کلدیپ شرما کو پانچ مرلہ کے بدلے دس مرلہ اراضی پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے محمد اقبال نے تصدیق کی کہ وہ آئندہ ہفتے جموں جا کر دس مرلہ زمین کے اصل کاغذات سابق فوجی کو خود پیش کریں گے۔
محمد اقبال شاه نے کہا کہ ان کا یہ قدم ہندو مسلم بھائی چارے اور کشمیریت کی مشترکہ تہذیب کو مضبوط بنانے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو زمین پیش کر رہے ہیں، وہ سیب کے پیڑوں والی قیمتی اراضی ہے جو وہ بطور نظرانہ کلدیپ شرما کے نام کر رہے ہیں۔
محمد اقبال شاہ نے بتایا کہ ''کلدیپ شرما ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی بغیر مذہب دیکھے ایک مسلمان بھائی کی مدد کو آئے۔ بطور مسلمان، میرا فرض تھا کہ میں بھی ان کے اس جذبے کا مثبت جواب دوں، اس لیے میں یہ دس مرلہ زمین انہیں پیش کرتا ہوں۔”
محمد اقبال نے مزید کہا کہ یہ واقعہ ان تمام عناصر کے لیے موثر جواب ہے جو ملک میں مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس انسان دوست پہل سے ہندو مسلم بھائی چارہ مزید مضبوط ہوگا اور سماج میں محبت، امن اور یکجہتی کا پیغام عام ہوگا۔
یاد رہے کہ جموں کے ناروال علاقے میں ایک صحافی ارفاز احمد ڈینگ کا گھر جمعرات کے روز جے ڈی اے اور ضلع انتظامیہ نے بھاری پولیس تعیناتی کے درمیان مسمار کر دیا۔ واقعہ کے دوران ارفاز اور ان کے دو بھائیوں کو حراست میں لیا گیا اور انہیں لائیو رپورٹنگ کرنے سے بھی روکا گیا تھا۔
مزید پڑھیں:
بلڈوزر کارروائی کے بعد ہندو سابق فوجی نے مسلمان صحافی کو 5 مرلہ زمین عطیہ کردی
صحافی کی مدد کرنے والے سابق فوجی کو کشمیری تاجر کی جانب سے 'ایک کروڑ کی زمین' کی پیشکش
صحافی کا مکان گرانے سے متعلق جے ڈی اے سے سوال کریں گے: نائب وزیر اعلیٰ
صحافی کا مکان گرانے کا حکم کس نے دیا؟ نائب وزیر اعلیٰ نے کی جے ڈی اے سے وضاحت طلب