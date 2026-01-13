ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غیر مقیم کشمیریوں مبین شاہ، ٹونی عشائی اور رفعت وانی کے خلاف نوٹس
این آئی اے کی خصوصی عدالت نے ان تینوں افراد کو عدالتی عمل سے بچنے کیلئے فرار ہونے کا مجرم قرار دیا تھا۔
Published : January 13, 2026 at 7:08 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کی سراغرساں شاخ (کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر – سی آئی کے) نے تین بااثر غیر مقیم کشمیریوں مبین احمد شاہ، عزیزالحسن عشائی المعروف ٹونی عشائی اور رفعت وانی کو باضابطہ طور پر اشتہاری مجرم قرار دے دیا ہے۔ ان تینوں کو سری نگر کی خصوصی این آئی اے عدالت میں مقررہ تاریخ تک حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے، بصورت دیگر ان کی جائیداد ضبط کرنے سمیت مزید سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔
یہ اقدام اس اعلان کے پندرہ دن بعد اٹھایا گیا ہے جس میں قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) ایکٹ کے تحت نامزد ایک خصوصی عدالت نے ان تینوں افراد کو دانستہ طور عدالتی عمل سے بچنے کیلئے فرار ہونے کا مجرم قرار دیا تھا اور انہیں ان الزامات کا دفاع کرنے کیلئے حاضر عدالت ہونے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اشتہاری مجرم قرار دینے کا حکم 30 دسمبر 2025 کو جاری کیا گیا تھا تاہم متعدد بار بار قانونی سمن جاری ہونے کے بعد مزکورہ افراد عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔
ایک بیان میں، سی آئی کے کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ کارروائی سری نگر کی خصوصی این آئی اے عدالت کی ہدایات کی تعمیل میں کی گئی ہے جو ایف آئی آر نمبر 07 سال 2020 کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ سے متعلق ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق ملزمان کی شناخت مبین احمد شاہ ولد مرحوم علی محمد شاہ، ساکن ڈاکوالی کالونی جواہر نگر سرینگر؛ عزیزالحسن عشائی المعروف ٹونی عشائی ولد نذیر احمد عشائی، ساکن جواہر نگر سرینگر؛ اور رفعت وانی دختر غلام محمد وانی، ساکن ترہگام کپوارہ کے طور پر کی گئی ہے۔
تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ایسے سنگین جرائم سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر امن عامہ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سی آئی کے کے مطابق تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے بیرون ملک بیٹھ کر ایک منظم ڈیجیٹل پروپیگنڈا مہم چلائی، جس کا مقصد بھارت مخالف جذبات کو ہوا دینا، عوامی بدامنی پھیلانا اور تشدد پر اکسانا تھا۔
حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے خود کو صحافیوں، فری لانسرز اور نیوز پورٹلز کے آپریٹرز کے طور پر ظاہر کیا، جبکہ حقیقت میں وہ واٹس ایپ، فیس بک اور ایکس (سابقہ ٹوئٹر) جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے جعلی، مبالغہ آمیز اور سیاق و سباق سے ہٹ کر مواد تیار اور پھیلا رہے تھے۔ اس مواد کا مقصد سڑکوں پر تشدد، عوامی املاک کو نقصان، شہری زندگی میں خلل اور وسیع پیمانے پر بدامنی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے۔
سی آئی کے کے مطابق تینوں ملزمان کے خلاف پہلے بھی غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں، تاہم گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ زیر زمین ہو گئے۔ حکام کا الزام ہے کہ مفرور قرار دیے جانے کے باوجود وہ سوشل میڈیا پر متحرک رہے اور اپنی آن لائن سرگرمیاں جاری رکھیں۔
تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مبین شاہ اور ٹونی عشائی نے مبینہ طور پر سری نگر کے گنجان آباد علاقوں سے متعلق مواد آن لائن پھیلایا، جبکہ رفعت وانی پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک منظم نیٹ ورک کے تحت مختلف پلیٹ فارمز پر ایک جیسے پیغامات اور پوسٹس اپ لوڈ کیں۔ تفتیش کاروں کے مطابق ان کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور ایک وسیع تر ڈیجیٹل مہم کا حصہ تھیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل حکام نے امریکہ میں مقیم کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی فائی کی جائیداد منسلک کرنے کے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ ڈاکٹر فائی کا تعلق ضلع بڈگام سے ہے اور وہ ماضی میں کشمیر امریکن کونسل کے صدر رہ چکے ہیں، جنہیں امریکہ میں منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔
مبین احمد شاہ سرینگر کے ایک معروف تجارتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کشمیر چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ ماضی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹریک ٹو مذاکرات اور کراس ایل او سی تجارت میں سرگرم کردار ادا کرتے رہے۔ 2019 میں جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا تھا، بعد ازاں رہائی کے فوراً بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔
ٹونی عشائی عالمی شہرت یافتہ کنسٹرکشن انجینئر ہیں جو دوبئی اور امریکہ میں مقیم ہیں اور کئی بین الاقوامی منصوبوں سے وابستہ رہے ہیں۔ 2019 کے بعد کشمیر سے متعلق ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کے باعث ان کا ایکس اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کے انتہا پسند عناصر کی نفرت نے میڈیکل کالج کو بند کرنے پر مجبور کیا: روح اللہ مہدی
رفعت وانی ماضی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں مقیم رہی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بعض کشمیری صحافیوں کے خلاف متنازع ویڈیو جاری کی تھی، جس سے ان کی جان کو خطرات لاحق ہوئے۔ حکومت ہند نے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور عدالت کے احکامات کے مطابق آئندہ دنوں میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔