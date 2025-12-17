ETV Bharat / jammu-and-kashmir
باپ کے بعد بیٹے کی بھی بجلی ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران موت، محکمہ آج تک سیفٹی ٹولز فراہم کرنے میں ناکام
Published : December 17, 2025 at 4:28 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) اننت ناگ میں ایک نہایت افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ (پی ڈی ڈی) کا ایک ملازم عبدالحمید میر، ساکن مونگھل اننت ناگ، اپنی سرکاری ڈیوٹی کے دوران بجلی کا شدید جھٹکا لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مرحوم بجلی کی ترسیلی لائن کی مرمت میں مصروف تھا۔ واقعہ نے نہ صرف محکمہ جاتی غفلت کو بے نقاب کیا ہے بلکہ ایک ہی خاندان میں پیش آنے والے دوسرے المیہ نے عوامی حلقوں کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔
مرحوم عبدالحمید میر ایک شریف النفس، محنتی اور ذمہ دار ملازم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ کئی برسوں سے محکمہ بجلی کے ساتھ وابستہ تھے اور اپنی دیانت داری سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ مرحوم اپنے پیچھے حاملہ بیوی کو چھوڑ گئے ہیں، جس پر یہ صدمہ ناقابلِ برداشت بن چکا ہے۔ اہلِ خانہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور پورا علاقہ سوگوار ہے۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ مرحوم کے والد بشیر احمد بھی محکمہ بجلی میں خدمات انجام دے چکے تھے اور چند برس قبل ان کی موت بھی اسی طرح بجلی کی ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران کرنٹ لگنے سے واقع ہوئی تھی۔ باپ کے بعد بیٹے کی بھی اسی نوعیت کے حادثے میں موت نے محکمہ کی کارکردگی، حفاظتی انتظامات اور فیلڈ اسٹاف کی سلامتی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
یہ واقعہ ایک بار پھر اس تلخ حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ محکمہ آج تک اپنے ملازمین کو بنیادی حفاظتی آلات اور جدید سیفٹی ٹولز فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خطرناک حالات میں کام کرنے والے فیلڈ اسٹاف کے لیے مناسب حفاظتی دستانے، انسولیٹڈ آلات، سیفٹی بیلٹس اور دیگر لازمی سازوسامان کی عدم دستیابی ایسے جان لیوا حادثات کا سبب بن رہی ہے۔
مقامی لوگوں اور ملازمین کی مختلف ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس حادثے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ محکمہ میں کام کرنے والے ملازمین کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، حفاظتی سامان کی فراہمی کو لازمی بنایا جائے اور فیلڈ اسٹاف کو باقاعدہ تربیت دی جائے تاکہ آئندہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔
دوسری جانب واقعہ کے بعد محکمہ کے افسران خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس معاملے پر کوئی واضح بیان دینے سے قاصر نظر آتے ہیں، جس سے عوام میں مزید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ایسے واقعات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔