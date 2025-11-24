ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس ہر بار ای وی ایم پر ٹھیکرا پھوڑتی ہے: ڈاکٹر ہر بخش سنگھ
ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے پوچھا کہ جہاں اپوزیشن پارٹیاں جیت جاتی ہیں وہاں ای وی ایم کیسے کام کرتا ہے؟
Published : November 24, 2025 at 7:01 AM IST
ترال (شبیر بٹ): بہار الیکشن میں این ڈی اے کو بھاری اکثریت ملنے کے ساتھ ہی جہاں کانگریس سمیت دیگر کئی پارٹیاں ووٹ چوری کا دعویٰ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے پر بیان الزام تراشی کر رہی ہیں، وہیں جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے کانگریس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ہر بار ووٹ چوری کا الزام لگا کر حقائق سے منہ موڑنا اچھی بات نہیں ہے۔
ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے مزید کہنا تھا کہ جہاں سے اپوزیشن پارٹیاں جیت جاتی ہیں وہاں ای وی ایم کیسے کام کرتا ہے؟ اور جہاں یہ ہار جاتی ہیں، وہاں ای وی ایم کام نہیں کرتا!
ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کو اسمبلی اور پارلمینٹ میں عوامی مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ وہ رائے عامہ کو منظم کر سکیں۔ ای وی ایم پر الزام لگانے کے بجائے انہیں حقیقت پسندانہ اپروچ اختیار کرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ حالیہ بہار اسمبلی انتخابات کے بعد جہاں این ڈی اے نے زمام اقتدار سنبھال لی ہے اور ایک نئے بہار کا وعدہ کیا ہے، وہیں کانگریس نے ایک بار پھر مرکزی حکومت اور الیکشن کمیش پر ووٹ چوری کا الزام لگا عائد کیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ انتخابی نتائج سے پہلے اور انتخابی نتائج کے بعد بھی کانگریس اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایس آئی آر مہم کو دھاندھلی قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن اور بی جے پی پر 'ووٹ چوری' کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر بہار میں 'ووٹ ادھیکار یاترا' کے عنوان سے متعدد ریلیاں بھی کی تھیں۔ جب کہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔
مزید پڑھیں:
"نریندر مودی ووٹ چوری کرکے وزیر اعظم بنے"، ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا بڑا بیان، "میں جنرل زیڈ کو دکھاؤں گا ثبوت"
بہار انتخابی نتائج: کانگریس نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، ای سی نے وضاحت کے طور پر ذرائع کا حوالہ دیا
کرناٹک کانگریس نے مبینہ 'ووٹ چوری' کے خلاف 1.12 کروڑ دستخط حاصل کئے
راہل گاندھی ملک مخالف طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہریانہ میں ووٹ چوری کے الزامات پر کرن رجیجو کا ردعمل