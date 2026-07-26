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جموں و کشمیر میں کئی دنوں کی مسلسل بارشوں اور سیلاب کے خطرے کے بعد موسم میں بہتری
امرناتھ یاترا بالتل (گاندر بل) کے راستے سے جاری ہے۔ تاہم، پہلگام کے راستہ کو نقصان پہنچنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔
Published : July 26, 2026 at 12:14 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں کئی دنوں کی مسلسل بارشوں کے بعد اب موسم میں معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ سنیچر کی دوپہر سے بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے، تاہم آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یوٹی میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس دوران فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے شدید خطرات نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا۔
بالتل کے راستے امرناتھ یاترا جاری
موسم میں اس بہتری کے بعد وادی کشمیر کے بالتل (گاندر بل) کے راستے سے امرناتھ یاترا دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم، پہلگام کا راستہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے چندن واڑی سے امرناتھ گپھا تک کے اونچے پہاڑی راستے کو نقصان پہنچا ہے جس کی مرمت کی جا رہی ہے۔
کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے بتایا کہ "حالیہ بارشوں کے باعث امرناتھ یاترا کے پہلگام روٹ پر مرمت اور دیکھ بھال کے ہنگامی کاموں کی ضرورت ہے۔ یاترا بالتل کے راستے سے جاری رہے گی جس کے لیے عقیدت مندوں کے محفوظ اور پرامن سفر کو یقینی بنانے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔"
گرگ نے مزید کہا کہ اس سال کی یاترا کے دوران اب تک 3.95 لاکھ سے زائد یاتری امرناتھ گپھا کے درشن کر چکے ہیں، جو یاترا کے کامیاب اور پرامن انعقاد کی عکاسی کرتا ہے۔
دریائے جہلم اور دیگر ندی نالوں میں سطح آب میں کمی
وہیں فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ دریائے جہلم میں پانی کی سطح، جو جمعہ کے روز خطرے کے نشان کو چھو رہی تھی، سنیچر کی شام سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ کے مطابق دریا کے معاون ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔
جموں سرینگر قومی شاہراہ جزوی طور پر بند
جموں سرینگر قومی شاہراہ، جسے چار دن کی بندش کے بعد سنیچر کو جزوی طور پر کھولا گیا تھا، اتوار کی صبح رام بن ضلع کے گنگرو کے مقام پر رات بھر ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دوبارہ جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہ کو دوبارہ کھولنے اور ٹریفک بحال کرنے کے لیے پتھروں اور ملبے کو ہٹانے کے لیے مشینیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔
وادی کشمیر میں اسکولوں کے پیر کے روز دوبارہ کھلنے کا امکان ہے جو کہ گرمیوں کی چھٹیوں اور خراب موسم کی وجہ سے ہفتوں سے بند تھے۔ سرینگر میں انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ (محکمہ موسمیات) کے مرکز نے 28 جولائی کو چناب ویلی کے اضلاع میں ہلکی سے معتدل بارش کی پیشگوئی کی ہے۔
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