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بارش تھمی، جہلم کی سطح نیچے، سیلاب کا خطرہ ٹلا، کشمیریوں نے لی راحت کی سانس
موسم میں بہتری اور بارش تھم جانے کے ساتھ ہی دریائے جہلم میں پانی خطرے کے نشان سے نیچے بہہ رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 27, 2026 at 4:44 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر خاص کر وادی میں گزشتہ کئی دنوں تک مسلسل بارشوں، سیلابی ریلوں، جہلم دریا میں پانی کی سطح بڑھنے کے اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں کے بعد پیر کو موسم میں بہتری کے ساتھ ہی بالآخر لوگوں کی بے چینی نسبتاً کم ہوئی۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی دریا جہلم سمیت دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح کم ہونے اور خطرے کے نشان سے نیچے بہنے پر لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔
"خطرے کی سطح" کے قریب پہنچنے والا دریائے جہلم کا پانی اس ہفتے کے آغاز میں ہی جنوبی، وسطی و شمالی کشمیر کے سبھی اہم پیمائشی مقامات پر مسلسل نیچے آ رہا ہے۔ جس سے لوگوں کو بڑی راحت ملی۔ تاہم حکام نے لوگوں سے احتیاط برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
پانی کا بہاؤ خطرے کے نشان سے نیچے
محکمہ فلڈ کنٹرول کے مطابق جہلم اپنے تین اہم پیمائشی مقامات پر خطرے کی سطح سے کافی نیچے بہہ رہا تھا۔ جنوبی کشمیر کے سنگم میں دریا کی سطح تقریباً 11 فٹ تک گر گئی، جبکہ یہاں وارننگ لیول 21 فٹ اور خطرے کی سطح 25 فٹ ہے۔ سرینگر کے رام منشی باغ میں پانی کی سطح تقریباً 15.5 فٹ ریکارڈ کی گئی، جو 18 فٹ کی وارننگ سطح سے نیچے ہے۔ اسی طرح ضلع بانڈی پورہ کے عشم میں پانی کی سطح تقریباً 12 فٹ رہی، جو 14 فٹ کی وارننگ سطح اور 16.5 فٹ کے خطرے کے نشان سے کافی نیچے ہے۔
محکمہ کے ہائیڈروگراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ 22 جولائی سے 24 جولائی کے درمیان وسیع پیمانے پر ہوئی بارشوں کے بعد دریا جہلم میں پانی کی سطح بہت تیزی سے بڑھی، لیکن گزشتہ دو دنوں اس میں مسلسل کمی دیکھی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح میں کمی رجحان اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فوری سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ تاہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، کیونکہ بار بار ہونے والی بارشوں کے بعد نشیبی علاقے جہاں پانی جمع ہوتا ہے،یعنی کیچمنٹ ایریاز، میں زمین اب بھی پوری طرح نم ہے۔
دریائے جہلم کی سطح میں کمی کے ساتھ ہی جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم بھی بہتر ہوا۔ وہیں محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی دنوں تک وسیع پیمانے پر بارش کے بعد زیادہ تر مقامات پر بہت کم یا بالکل بارش نہیں ہوئی۔ گلمرگ، بڈگام اور بھدرواہ سمیت چند مقامات پر ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے باقی حصے زیادہ تر خشک رہے۔
درجہ حرارت میں بھی بہتری
مسلسل بارش کے دوران معمول سے کم رہنے والے درجہ حرارت میں بھی بہتری کے آثار نظر آئے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.8 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں یہ 33.9 ڈگری سیلسیش رہا۔ گلمرگ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری، پہلگام میں 24.5 ڈگری اور کپوارہ میں 29.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں میں مطلع عام طور پر ابر آلود اور بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ حکام نے موسمیاتی اعتبار سے حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ بعض مقامات پر شدید بارش پہاڑی اضلاع میں اچانک سیلاب یا لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بن سکتی ہے۔
لداخ میں موسم خشک
میٹرولوجیکل سینٹر، لیہہ، کے مطابق کرگل، لیہہ، نوبرا، دراس، پادم اور نیوما سمیت تمام اہم مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش نہیں ہوئی۔ کم سے کم درجہ حرارت دراس میں 9 ڈگری سیلسیس سے لے کر کھلتسی میں 18.8 ڈگری سیلسیس تک رہا، جبکہ خطے میں موسم صاف سے جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
سڑکوں کی آمدورفت پر برقرار
ضلع ادھم پور کے دیوال میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک متاثر ہونے کے بعد سرینگر جموں قومی شاہراہ پر بحالی کا کام جاری رہا۔ پولیس کے مطابق سڑک سے ملبہ ہٹانے کا کام رات بھر جاری رہا۔ پیر کی صبح امرناتھ یاترا کے قافلے کو محفوظ طریقے سے گزرنے دینے کے لیے ایک لین کھولی گئی، جس کے بعد بحالی کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔
متاثرہ حصے سے صرف پھنسی گاڑیوں اور مقامی ٹریفک کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی تھی، جبکہ بھاری مشینری سڑک سے ملبہ ہٹانے میں مصروف رہی۔
یاترا جاری
مشکل حالات کے باوجود امرناتھ یاترا بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ حکام کے مطابق پیر کی صبح جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 3,823 یاتریوں کا ایک نیا قافلہ سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان 140 گاڑیوں میں بالتل کے لیے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 2,882 مرد، 838 خواتین، دو بچے، 84 سادھو اور 17 سادھوی شامل تھیں۔
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