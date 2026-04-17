بس سے گر کر طالبہ کی موت کے بعد حکومت تمام کمرشل گاڑیوں میں حفاظتی اقدامات نافذ کرنے کا بنا رہی ہے منصوبہ
Published : April 17, 2026 at 5:37 PM IST
جموں:(عامر تانترے) ادھم پور کے قریب ایک المناک سڑک حادثے میں کالج کی طالبہ انجلی چودھری کی موت کے ایک دن بعد حکومت جموں و کشمیر میں تمام تجارتی گاڑیوں میں حفاظتی اقدامات شامل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ان حفاظتی اقدامات میں سی سی ٹی وی کیمرے، اسپیڈومیٹر، جی پی ایس سسٹم اور دیگر آلات کی تنصیب شامل ہوگی۔
حفاظتی وجوہات کی بناء پر تمام اسکول بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے پہلے سے ہی لازمی ہیں۔ جموں میونسپل کارپوریشن (جے ایم سی) کی ای بسوں میں بھی یہ خصوصیات ہیں، لیکن باقاعدہ کمرشل بسوں اور دیگر گاڑیوں میں ایسے حفاظتی اقدامات کا فقدان ہے۔
جموں کے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر، جسمیت سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت تمام قسم کی کمرشل گاڑیوں کو اپنے دائرہ کار میں لانے پر غور کر رہی ہے، جس میں جدید حفاظتی اقدامات شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی کمرشل گاڑیوں میں حفاظتی اقدامات پہلے سے موجود ہیں لیکن موجودہ گاڑیوں کو بھی کور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو فیصلہ کرنا ہو گا۔
جمعرات کو گاندھی نگر جموں کے گورنمنٹ کالج فار ویمن (جی سی ڈبلیو) کی ایک 20 سالہ طالبہ پٹنی ٹاپ پر پکنک کے سفر کے دوران ادھم پور کے قریب چلتی بس سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ جشن المناک ہو گیا اور کالج نے جموں واپس آنے سے پہلے سفر منسوخ کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو لڑکیاں چلتی بس کے اندر رقص کر رہی تھیں۔
ادھم پور کے اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر (اے آر ٹی او) مدثر اقبال نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بس میں کئی طلباء اور دو اساتذہ سوار تھے۔ اے آر ٹی او نے کہا کہ اساتذہ اور طلباء نے اطلاع دی کہ انجلی دیگر طالبات کے ساتھ رقص کر رہی تھی اور بس کے موڑ کے چکر لگنے کے باعث وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ کھڑکی بند تھی لیکن واقعہ کے وقت کھل گئی جس سے طالبہ باہر گر گئی اور اس کے سر پر چوٹ آئی۔
انجلی چودھری کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ وہ جموں کے مضافات میں میران صاحب علاقے کی رہائشی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے۔
اس واقعے نے جموں کے پورے خطے میں انتظامیہ اور تعلیمی اداروں میں صدمے کی لہر دوڑا دی۔ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی اداروں نے طلباء کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں اور حفاظتی پروٹوکول کو مضبوط کیا ہے۔
اے آر ٹی او، ادھم پور نے بتایا کہ ادھم پور کے ڈپٹی کمشنر نے پٹنی ٹاپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (پی ڈی اے) کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او)، اے آر ٹی او اور دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام تعلیمی اداروں کے لیے نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پیز) تیار کریں تاکہ ضلع میں کہیں بھی پکنک منعقد کرنے سے پہلے ان پر عمل کیا جائے۔
دریں اثنا جموں کے اسکولوں نے والدین کے ساتھ بسوں کی لائیو لوکیشن شیئر کرنا شروع کر دی ہے جب ان کے بچے صبح اور دوپہر کو ان میں سوار ہوتے ہیں۔
جموں کے جانی پور علاقے کے رہنے والے اجے شرما نے کہا، "کل جب میرا بیٹا اسکول میں تھا، مجھے اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کا پیغام ملا، شام کو جب بس اسکول سے نکل رہی تھی، اسکول انتظامیہ نے بس کی لائیو لوکیشن شیئر کی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچوں کی حفاظت کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔"