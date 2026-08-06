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بلغاریہ میں شاندار فتح کے بعد کشمیر کے ابھرتے ہوئے ایم ایم اے فائٹر اویس یعقوب کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری
اویس یعقوب نے بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرکے نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔
Published : August 6, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 5:24 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) بلغاریہ میں شاندار فتح کے بعد کشمیر کے ابھرتے ہوئے ایم ایم اے فائٹر اویس یعقوب کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ اور وزیر سکینہ ایتو نے ٹویٹ کے ذریعہ انہیں مبارکباد دی۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے ان کے گھر جاکر ان کی بین الاقوامی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔
محمد لطیف بٹ آج پارٹی کارکنان کے ہمراہ اویس یعقوب کے آبائی گھر پہنچے، جہاں انہوں نے انہیں شال پیش کیا اور شاندار کارکردگی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اویس یعقوب نے بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے تاکہ مزید نوجوان کھیلوں کی جانب راغب ہوں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کو فروغ ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے نوجوان مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور قومی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔
لطیف بٹ نے کہا کہ اویس یعقوب کی کامیابی کی پذیرائی صرف ریاستی سطح تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ قومی سطح پر بھی ان کی بھرپور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عالمی سطح پر بھارت کا پرچم سربلند کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اویس یعقوب آج نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مثال بن چکے ہیں اور کئی نوجوان ان سے متاثر ہو کر کھیلوں میں اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی جاری رہی تو آنے والے برسوں میں جموں و کشمیر کے مزید نوجوان قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گے۔