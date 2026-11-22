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ملاوٹ کے خلاف 'زیرو ٹالرنس' پالیسی! جموں و کشمیر میں متعدد بیکریوں اور ریستورانوں کے لائسنس معطل
بڈگام سے سڑا ہوا گوشت برآمد ہونے کے بعد وزیر صحت سکینہ ایتو نے ملاوٹ خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا۔
Published : November 22, 2026 at 2:03 PM IST
سرینگر: سڑے ہوئے گوشت اور خوراک میں ملاوٹ کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے، جموں و کشمیر کی فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے فوڈ سیفٹی، حفظانِ صحت اور صفائی ستھرائی کے اصولوں کی خلاف ورزی پر یونین ٹیریٹری میں خوراک کے کاروبار سے وابستہ نو مراکز کے لائسنس اور رجسٹریشن معطل کر دیے ہیں۔ ایف ڈی اے نے واضح کیا ہے کہ یہ معطلی اگلے احکامات تک اور معائنے کے دوران پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے تک برقرار رہے گی۔
جن یونٹوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں بیکری مینوفیکچرنگ یونٹ، پولٹری اور ریستوران شامل ہیں۔ ان میں سرینگر کے ریزیڈنسی روڈ پر واقع مغل دربار کا بیکری مینوفیکچرنگ یونٹ، حضوری باغ میں جان سویٹس اور کاٹیج اِن ریستوران، بھگت سرینگر میں مدینہ سن رائز پولٹری اور مدینہ ذائقہ بریانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیوا پلوامہ میں آربٹ ریستوران، ضلع کٹھوعہ کے بلاور میں منڈلی کے مقام پر این ایف ایس پولٹری، اور ضلع سانبہ کے وجے پور میں دہلی کی مشہور بریانی اور ریستوران ناز کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
واضح رہے کہ گذشتہ ہفتے بڈگام ریلوے اسٹیشن سے 1.6 ٹن سڑا ہوا گوشت برآمد ہوا تھا، جو وادی کے ریستورانوں اور ہوٹلوں کے لیے لایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایف ڈی اے کے حکام یونین ٹیریٹری بھر میں بازاروں اور خوراک تیار کرنے والے یونٹوں پر مسلسل چھاپے مار رہے ہیں اور معائنہ کر رہے ہیں۔
دوسری جانب، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کشمیر (سی سی آئی کے) نے دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت نے کارروائی نہ کی اور بڈگام ریلوے اسٹیشن سے ضبط کی گئی کھیپ کے ذمہ دار تاجروں کے نام منظر عام پر نہ لائے، تو وادی میں ہوٹل اور ریستوران بند کر دیے جائیں گے۔ اس انتباہ کے بعد چھاپوں میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔
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ایف ڈی اے کی ابتدائی جانچ کے مطابق، سڑے ہوئے گوشت کی یہ کھیپ "میسرز الندا فوڈز، نمبر 198، شہید اشفاق اللہ خان، فش مارکیٹ، غازی پور، دہلی" سے بھیجی گئی تھی، جسے "میسرز تل ٹریو کوریئر ایجنسی، بمنہ" کے ذریعے بمنہ، سرینگر کے رہائشی ایان منظور کے لیے منگوایا گیا تھا۔ جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کھیپ کو سامان کی اصل نوعیت ظاہر کیے بغیر جنرل پارسل کیٹیگری کے تحت بک کیا گیا تھا، تاکہ بظاہر فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت "جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء" کی نقل و حمل کے لیے مقرر کردہ شرائط سے بچا جا سکے۔ اس خلاف ورزی پر ریلوے نے غازی پور کی فرم الندا فوڈز پر جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔
کشمیر میں سڑے ہوئے گوشت کی سپلائی پر عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کے پیش نظر وزیر برائے صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔
Food adulteration is a crime against public health and an attack on the lives of our people. There will be zero tolerance for food adulteration and unhygienic practices in J&K. Those compromising food safety will face strict legal action, including suspension of licences and prosecution. No individual or establishment will be spared, irrespective of influence. I urge all food business operators to strictly follow food safety standards and citizens to remain vigilant and report violations. Public health is non-negotiable. Safe Food, Safe Families!— Sakina Itoo (@sakinaitoo) November 21, 2026
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وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ "خوراک میں ملاوٹ عوامی صحت کے خلاف جرم اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں پر حملہ ہے۔ جموں و کشمیر میں خوراک میں ملاوٹ اور غیر صحت بخش طریقوں کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فوڈ سیفٹی پر سمجھوتہ کرنے والوں کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں لائسنسوں کی معطلی اور مقدمہ چلانا شامل ہے۔ کسی بھی فرد یا ادارے کو، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، بخشا نہیں جائے گا۔"
انہوں نے خوراک کے کاروبار سے وابستہ تمام افراد پر زور دیا کہ وہ فوڈ سیفٹی کے معیارات پر سختی سے عمل کریں، اور شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ چوکس رہیں اور خلاف ورزیوں کی اطلاع دیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ "عوامی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔"
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