ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آئی پی ایل میں عاقب نبی کے سلیکشن پر بارہمولہ میں جشن کا ماحول
عاقب نبی کے والد غلام نبی ڈار نے کہاکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے بیٹے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
Published : December 16, 2025 at 9:06 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے شیری سے تعلق رکھنے والے عاقب نبی کی آئی پی ایل میں نیلامی کے بعد ان کے آبائی علاقے میں جشن کا ماحول ہے۔ ان کے گھر والوں کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہیں عاقب نبی کے گاؤں شیری میں ان کے گھر پر دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران بارہمولہ، سوپور اور دیگر علاقوں سے مقامی کرکٹ کھلاڑیوں نے بھی اس کے گھر کا دورہ کیا اور ان کے گھر والوں کو مبارک باد دی۔
اس موقعے پر عاقب نبی کے والد غلام نبی ڈار نے کہا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے بیٹے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گذشتہ برسوں سے وہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اگر چہ کئی بار انہوں نے ملک کی مختلف ریاستوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن ان کو آئی پی ایل میں نہیں لیا جا رہا تھا لیکن آج ہمارا خواب پورا ہو گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ٹیم انڈیا میں بھی شامل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ سالہا سال سے انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور محنت کبھی بھی بیکار نہیں جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں میں کافی صلاحیت ہے اور ہم کو یقیں ہے کہ آنے والے وقت میں کشمیر کے کئی اور کھلاڑی ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام روشن کریں گے۔
عاقب کے ایک رشتے دار نے کہا کہ ہم کو یقین تھا کہ عاقب اس بار آئی پی ایل میں ہر حال میں کامیابی حاصل کرے گا کیونکہ چند دنوں سے ہم نے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ خبروں میں پڑھا تھا کہ شاید کچھ اچھا ہونے والا ہے اور آخر وہ پل آگیا کہ اس نے شان دار کامیابی حاصل کی۔
آپ کو بتادیں کہ آئی پی ایل 2026 کی نیلامی میں جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملا۔ دہلی کیپٹلس اور سن رائزرس حیدرآباد کو اس تیز گیند باز کے لیے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار، دہلی کیپٹلس نے عاقب نبی کو 8.40 کروڑ میں خرید لیا۔
آپ کو بتا دیں کہ عاقب نبی کا تعلق بارہمولہ قصبے سے ہے اور پچھلی رانجی ٹرافی میں انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور آج وہ دن آیا کہ جب ان کی محنت رنگ لائی۔
مزید پڑھیں:
جموں و کشمیر کے تیز گیندباز عاقب نبی پر پیسوں کی بارش، جانئے دہلی نے کیپیٹلس کتنے میں خریدا
کون ہیں عاقب نبی ڈار، جو آئی پی ایل 2026 کی نیلامی میں ہو گئے مالا مال، نبی کی کارکردگی پر ایک نظر