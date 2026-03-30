لمبے انتظار کے بعد منی سیکریٹریٹ ترال کو ملی منظوری، عوام شادمان
پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے بتایا کہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا جس کو لیکر اب علاقے میں خوشی کا ماحول ہے۔
Published : March 30, 2026 at 10:18 PM IST
ترال: طویل انتظار کے بعد جنوبی کشمیر کے ترال میں منی سیکریٹریٹ کو منظوری ملنے کے بعد عوام نے مسرت کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کیا کہ اب ترال علاقے کے لوگوں کو دفتری طوالت سے چھٹکارا ملے گا۔ تفصیلات کے مطابق ترال منی سیکرٹریٹ کے لیے اگرچہ کام 2016میں شروع کیا گیا تھا تاہم کچھ ابتدائی کام کرنے کے بعد کام رک گیا کیونکہ کام شروع ہونے کو منظوری نہیں ملی تھی۔
اب نو سال کے لمبے انتظار کے بعد ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے گزشتہ روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے منی سیکریٹریٹ ترال کو منظوری ملی ہے جو کہ عوام کی ایک دیرینہ مانگ تھی۔ اس حوالے سے ترال علاقے کی آبادی نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور حکومت کے ساتھ ساتھ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جن کی کوششوں کی وجہ سے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔
پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے بتایا کہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا جس کو لیکر اب علاقے میں خوشی کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممبر اسمبلی ترال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بلال احمد ڈار نامی ایک شہری نے بتایا کہ منی سیکریٹریٹ ترال کو منظوری ملنے کے بعد علاقے میں خوشی کا ماحول ہے اور اب منی سیکریٹریٹ کی تعمیر سے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے جس کا انتظار گزشتہ نو برسوں سے عوام کو تھا۔ واضح رہے کہ ای ٹی وی بھارت نے منی سیکریٹریٹ ترال کو لیکر ماضی میں کئی خصوصی رپورٹس نشر کی ہیں۔