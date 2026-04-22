ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شادی مرگ میں قدیم مغلیہ دور کی مسجد کی مرمت رکنے پر مقامی لوگ فکرمند
مسجد کی مرمت و بحالی کے لیے20 لاکھ 88 ہزار روپے کی رقم منظور کیے جانے پر مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر تھی۔
Published : April 22, 2026 at 3:13 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے شادی مرگ علاقے میں واقع تقریباً چار سو سال قدیم مغل دور کی تاریخی مسجد کی حفاظت اور اس کی اصل تاریخی حیثیت بحال کرنے کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات کا آغاز کیا گیا تھا۔ مسجد کی مرمت و بحالی کے لیے تقریباً 20 لاکھ 88 ہزار روپے کی رقم منظور کیے جانے پر مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر بحالی کا کام اچانک روک دیا گیا جس سے عوام میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے۔
اسی مقام پر موجود مغلیہ دور کی عظیم تاریخی سرائے، جو کبھی شاہی قافلوں کی قیام گاہ ہوا کرتی تھی، آج عدم توجہی، تجاوزات اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے حکم پر تعمیر ہونے والی یہ سرائے سترہویں صدی کی اُن چار اہم مغل سراؤں میں شمار کی جاتی تھی جو سلطنتِ مغلیہ کے سفر و تجارت کے نظام کی اہم علامت تھیں۔ علی آباد سرائے کے بعد شادی مرگ سرائے کو دوسری بڑی سرائے ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔
شادی مرگ کی تاریخی مسجد بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے بے توجہی، موسمی اثرات اور حفاظتی انتظامات کی کمی کے باعث شدید نقصان سے دوچار رہی ہے۔ سخت سردیوں، نمی اور مسلسل عدم دیکھ بھال نے عمارت کی بنیادوں کو کمزور کر دیا، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، لکڑی کے شہتیر بوسیدہ ہو گئے جبکہ چھت کے بعض حصے بیٹھ جانے کے باعث حفاظتی خدشات پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں مقامی لوگوں نے باجماعت نماز ادا کرنا ترک کر دیا تھا۔
مقامی آبادی کی طویل جدوجہد اور مسلسل مطالبات کے بعد حکومت نے مسجد کی بحالی کے لیے تقریباً 22 لاکھ روپے کی منظوری دی۔ محکمہ آرکائیوز، آثارِ قدیمہ و عجائب گھر کی نگرانی میں اور مقامی اوقاف کمیٹی کے تعاون سے بحالی کا کام شروع بھی کیا گیا، لیکن بعد ازاں نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام دوبارہ روک دیا گیا۔
راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے اس حوالے سے کہا کہ مزورہ مسجد کی مرمت کا کام شروع ہونے کے بعد اچانک بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ متعلقہ حکام سے بات چیت کر کے جلد کام دوبارہ شروع کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ علاقے کی تاریخی اور ثقافتی شناخت محفوظ رہ سکے۔
بحالی کے دوران مغلیہ طرزِ تعمیر کے اصل خدوخال، جیسے نفیس نقاشی، محرابِ قبلہ، محرابی طرز کی کھڑکیاں اور مقامی لکڑی و چونے کے پلستر کو محفوظ رکھنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ عمارت کی صدیوں پرانی تاریخی روح برقرار رہے۔
دوسری جانب شادی مرگ کے باشندے اس منصوبے کو صرف مسجد کی مرمت نہیں بلکہ اپنی تہذیبی شناخت اور تاریخی ورثے کی بحالی قرار دے رہے ہیں۔ مقامی بزرگ پیر عنایت اللہ شاہ نے جذباتی انداز میں کہا: “یہ صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ہماری پہچان اور ہماری تاریخ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا شادی مرگ کو صرف زرعی علاقے کے طور پر نہیں بلکہ ایک تاریخی اور ثقافتی ورثے کی سرزمین کے طور پر بھی جانے۔
ماہرین کے مطابق مسجد کی بحالی نہ صرف مذہبی اعتبار سے اہم قدم ہوگا بلکہ اس سے پلوامہ کو کشمیر کے ثقافتی و تاریخی نقشے پر نمایاں مقام مل سکتا ہے۔ بحالی مکمل ہونے کے بعد یہاں ورثہ سیاحت کے فروغ، محققین اور طلبہ کی دلچسپی میں اضافے کی بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔