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مالی امداد اور سرکاری تعاون سے پولٹری فارمنگ کا شعبہ دوبارہ ترقی کی راہ پر
وادی کی سب سے بڑی صنعتی اسٹیٹ IGC لاسی پورہ میں بھی سنہ 2013 تک تقریباً 35 پولٹری فارمز کام کر رہے تھے۔
Published : June 27, 2026 at 5:33 PM IST
پلوامہ(سید عادل ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پولٹری فارمنگ، جو ماضی میں شدید زوال کا شکار ہو گئی تھی، اب حکومت اور محکمہ پولٹری کی معاونت، مالی امداد اور مختلف فلاحی اسکیموں کی بدولت دوبارہ پٹری پر لوٹتی نظر آ رہی ہے۔
ضلع پلوامہ جسے وادی کشمیر کا “لدھیانہ” بھی کہا جاتا ہے، آج بھی پولٹری پیداوار کے لحاظ سے وادی کے اہم ترین اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پلوامہ ضلع سالانہ تقریباً 287 لاکھ برائلر مرغیاں پیدا کرتا ہے، جو وادی کی چکن ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
اگرچہ ایک وقت میں پولٹری فارمنگ پلوامہ کے ہزاروں خاندانوں کے لیے روزگار اور آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھی، لیکن گزشتہ برسوں میں اس شعبے کو شدید دھچکا پہنچا۔ پولٹری فارمرز کے مطابق بیرونی ریاستوں سے آنے والی سستی مرغی، خام مال کی عدم دستیابی، آزاد لائیو اسٹاک تجارت، سخت مسابقت اور جدید فارمنگ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہ ہو پانا اس زوال کی بڑی وجوہات رہیں۔
پولٹری فارمنگ سے وابستہ کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں تقریباً 1100 پولٹری فارمز سرگرم عمل تھے، جو وادی کی بڑی حد تک چکن ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے وسیع پیمانے پر روزگار بھی فراہم کرتے تھے۔ تاہم وقت کے ساتھ حالات بدلتے گئے اور شدید مسابقت و معاشی مشکلات کے باعث متعدد فارمز بند ہو گئے، جس کے نتیجے میں کئی خاندانوں کا روزگار متاثر ہوا۔
وادی کی سب سے بڑی صنعتی اسٹیٹ IGC لاسی پورہ میں بھی سنہ 2013 تک تقریباً 35 پولٹری فارمز کام کر رہے تھے، لیکن آج یہ تمام فارمز مختلف معلوم و نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال نے نہ صرف کئی افراد کو بے روزگار کیا بلکہ پولٹری سیکٹر کو بھی بڑا نقصان پہنچایا۔
پولٹری فارمرز نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس شعبے کی مکمل بحالی کے لیے مزید سنجیدہ اقدامات کیے جائیں تاکہ پولٹری فارمنگ سے وابستہ ہزاروں خاندانوں کو دوبارہ مستحکم روزگار میسر آ سکے۔
ادھر پولٹری ڈیولپمنٹ آفیسر پلوامہ ڈاکٹر ظہور احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں پولٹری فارمنگ کی بحالی کے لیے محکمہ اور حکومت مسلسل کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کسانوں کو مالی امداد، تکنیکی رہنمائی اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ اس شعبے کو دوبارہ مضبوط بنایا جا سکے۔
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ڈاکٹر ظہور احمد کے مطابق، ان اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر ضلع پلوامہ میں جہاں پولٹری فارمنگ جو ایک وقت میں زوال کا شکار تھی، اب دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ہزاروں کوئنٹل چکن کی پیداوار کے ذریعے مقامی معیشت کو سہارا فراہم کر رہی ہے۔