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پنجاب نے جموں کشمیر کے لیے چھوڑا 500 کیوسک پانی، روی-توی نہر کی خستہ حالی سے بہاؤ محدود
چالیس سال بعد روی- توی نہر میں پانی کی بڑی مقدار سے کٹھوعہ، سانبہ اضلاع کی ہزاروں ہیکٹر اراضی کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 15, 2026 at 3:02 PM IST
جموں (عامر تانترے): بین ریاستی تنازعات کے باعث تقریباً 40 سال تک رکے رہنے کے بعد جموں و کشمیر کی روی توی آبپاشی نہر میں پنجاب کے شاہ پور کنڈی بیراج سے پہلی بار بڑی مقدار میں 500 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے۔
حکام کی جانب سے پڑوسی ریاست پنجاب کی جانب سے پانی چھوڑنے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے جموں و کشمیر کے کٹھوعہ اور سانبہ اضلاع کے کنڈی علاقے میں بارش کے پانی پر انحصار کرنے والی ہزاروں ہیکٹر زرعی اراضی کو آبپاشی کی سہولت فراہم ہونے کی امید ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ نہر کو اس کی مکمل گنجائش، یعنی 1,150 کیوسک پانی لے جانے کے قابل بنانے کے لیے اس کے ڈھانچے کی مرمت اور جدید کاری ضروری ہے۔
حکام کے مطابق، طویل عرصے تک نظرانداز کیے جانے، تلچھٹ جمع ہونے اور حفاظتی پشتوں کو نقصان پہنچنے کے باعث فی الحال نہر کا نظام پانی کے مکمل حصے کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کام پر 500 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ آنے کا اندازہ ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے راوی توی منصوبہ کے سپرنٹنڈنگ انجینئر (ایس ای) سوہن لال نے کہا کہ نہر کی جدید کاری سے متعلق تجویز پہلے ہی مرکزی آبی کمیشن (سی ڈبلیو سی) کو بھیجی جا چکی ہے، جس پر تقریباً 532 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔
انہوں نے کہا: "مرکزی آبی کمیشن نے یہ تجویز دو مرتبہ واپس بھیجی، جس کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ رقم منظور ہوتے ہی نہر کی جدید کاری کا کام شروع کیا جائے گا۔ اس کے بعد پانی کی پوری مقدار دستیاب ہونے سے ان دونوں اضلاع کے کنڈی علاقے میں آبپاشی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔"
روی توی نہر کی لمبائی 79.9 کلومیٹر ہے۔ یہ پنجاب کے پٹھانکوٹ میں واقع شاہ پور کنڈی بیراج سے نکلتی ہے اور سانبہ ضلع کے رام گڑھ علاقے تک جاتی ہے۔ نہر مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد کٹھوعہ اور سانبہ اضلاع میں 32 ہزار ہیکٹر سے زیادہ زرعی اراضی کو آبپاشی کی سہولت فراہم کرے گی۔ فی الحال اس علاقے کی زمینیں مکمل طور پر بارش کے پانی پر منحصر ہیں۔ پانی کی مسلسل قلت کے باعث دھان کی کاشت کے لیے استعمال ہونے والی وسیع اراضی کا بڑا حصہ غیر آباد ہی پڑا رہتا ہے۔
شاہ پور کنڈی بیراج اور رنجیت ساگر ڈیم سے متعلق پنجاب اور جموں و کشمیر کے درمیان بنیادی تنازع 1979 میں ہونے والے ایک معاہدے سے جڑا ہے۔ اس معاہدے پر اُس وقت کے وزراء اعلیٰ - پرکاش سنگھ بادل اور شیخ محمد عبداللہ - نے دستخط کیے تھے۔ کئی دہائیوں تک یہ منصوبہ تعطل کا شکار رہا اور دونوں ریاستیں معاہدے کے تحت کیے جانے والے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتی رہیں۔
اصل معاہدے کے مطابق، پنجاب کو رنجیت ساگر ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی کا 20 فیصد حصہ جموں و کشمیر کو دینا تھا۔ اس کے علاوہ 2.5 کلومیٹر طویل نہری رابطہ تعمیر کرنا، زمین کے معاوضے کی ادائیگی کرنا اور ڈیم کے ذخیرۂ آب کی وجہ سے بے گھر ہونے والے جموں و کشمیر کے خاندانوں کو روزگار فراہم کرنا بھی پنجاب کی ذمہ داری تھی۔ تاہم، پنجاب نے رنجیت ساگر ڈیم کی تعمیر سمیت منصوبے پر آنے والے اخراجات میں اپنے حصے کی مد میں 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم واجب الادا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔
دونوں ریاستی حکومتوں کے درمیان حالیہ عرصے میں کشیدگی کم ہونے کے بعد پنجاب نے گزشتہ سال ابتدائی طور پر نہر میں محدود مقدار میں پانی چھوڑا تھا۔ اس سال جموں و کشمیر کے محکمہ آبپاشی کی جانب سے مخصوص مقامات پر مرمت کا کام مکمل کیے جانے کے بعد نہر میں پانی کی آمد بڑھ کر 500 کیوسک تک پہنچ گئی۔
اب مقامی حکام کی توجہ نہر کے بنیادی ڈھانچے کی جامع مرمت اور جدید کاری پر مرکوز ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے مرکزی آبی کمیشن سے ضروری مالی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
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