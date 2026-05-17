ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ: 37 سال بعد کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی، نند کشور مندر میں منایا سنبلی ماواس فیسٹیول
حکام نے تہوار کے پرامن انعقاد کے لیے سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے۔ اس موقعے پر پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود رہے۔
Published : May 17, 2026 at 1:22 PM IST
بانڈی پورہ: سالانہ سہ روزہ سنبلی ماواس تہوار میں شرکت کے لیے سینکڑوں بے گھر کشمیری پنڈتوں نے سنیچر کے روز سنبل کے نند کشور مندر کا دورہ کیا۔ کشمیر میں عسکریت پسندی کی وجہ سے تقریباً 37 سال کی نقل مکانی کے بعد ان لوگوں کی واپسی اپنے آبائی وطن سے جذباتی لگاؤ کی علامت ہے۔
ہر سال نند کشور کے یوم پیدائش پر منایا جانے والے اس تہوار کے موقعے پر کشمیری پنڈت بھارت کے مختلف حصوں سے واپس آتے ہیں، اپنی آبائی جڑوں سے دوبارہ جڑتے ہیں اور پرانے دوستوں اور پڑوسیوں سے مل کر اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں۔
ان سالانہ تقریبات کے دوران بہت سے بے گھر خاندان وادی میں واپس آتے ہیں اور مندر کے احاطے کو دوبارہ ملن، پرانی یادوں اور روحانی عقیدت کے ملے جلے منظرمے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
حکام نے تہوار کے پرامن انعقاد کے لیے سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے۔ اس موقعے پر پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود رہے۔ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر نے مندر کا دورہ کیا اور مذہبی تقریبات میں حصہ لیا، جب کہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس بانڈی پورہ نے ایک دن پہلے ہی پرامن تقریبات کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر اندو کنول چیب نے مقامی باشندوں کی شرکت کو سراہا اور کہا کہ مسلم کمیونٹی کی شمولیت کشمیر کی مشترکہ روایات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "مقامی کمیونٹی کو اس تقریب میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہوئے اور آنے والے خاندانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح کے تہوار کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمارے اجتماعی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں،" انہوں نے کہا۔
"ہم اتنے برسوں کے بعد اپنی مادر وطن واپسی پر خوش ہیں۔ ہمارے مسلمان پڑوسیوں نے ہماری غیر موجودگی میں اس مندر کی حفاظت کی اور اس کی دیکھ بھال کی اور ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں گے،" سنیل کول نے کہا۔
کشمیری پنڈت سنیل کول نے کہا کہ "ہم اتنے برسوں کے بعد مادر وطن میں واپسی پر خوش ہیں۔ ہمارے مسلمان پڑوسیوں نے ہماری غیر موجودگی میں اس مندر کی حفاظت کی اور اس کی دیکھ بھال کی اور ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں گے۔" ایک اور عقیدت مند رمیش بھٹ جو جموں سے میلے میں شرکت کے لیے آئے تھے، نے کہا کہ "عشروں کے بعد گھر لوٹنا بہترین احساس ہے۔ پرانے پڑوسیوں سے ملنا اور اپنے آبائی مندر میں دعا کرنا ہمارے دلوں کو جذبات سے بھر دیتا ہے۔"
ایک اور پنڈت اشوک کمار نے کہا کہ سالانہ فیسٹیول کشمیر کے ساتھ ان کے تعلق کو زندہ رکھتا ہے۔ "اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہماری جڑیں یہیں ہیں۔ ہر سال سنبل واپس آنا ہمیں امید دیتا ہے اور ہماری یادوں اور روایات کو زندہ رکھتا ہے۔" انہوں نے کہا۔
وہیں مقامی باشندوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول کر آنے والے خاندانوں کا استقبال کیا اور فیسٹیول کے انتظامات میں مدد کی۔ "پنڈت ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ ان کے بغیر یہ تقریبات ادھوری محسوس ہوتی ہیں۔ ہم ہر سال اس تہوار کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہمارے پرانے پڑوسیوں اور مشترکہ روایات سے جوڑتا ہے۔" ایک مقامی رہائشی راتھر مہراج نے کہا۔
ایک اور مقامی رہائشی نے کہا کہ تہوار کے دوران پنڈت خاندانوں کی واپسی کشمیر کے مشترکہ ماضی کی یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ "ہم اکٹھے پلے بڑھے اور اکٹھے جشن منایا۔ ان کی واپسی سے گاؤں میں زندگی واپس آتی ہے اور ہمیں اس رشتے کی یاد دلاتا ہے جو ہم نسلوں سے بانٹ رہے ہیں۔" انہوں نے کہا۔
سال 1990 کی دہائی میں عسکریت پسندی کے عروج کے دوران عسکریت پسندوں کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ اور دھمکیوں کے بعد ہزاروں کشمیری پنڈت خاندان وادی سے ہجرت کر گئے۔ کمیونٹی ممبران نے کہا کہ یہ سالانہ تہوار اب کشمیر میں دوبارہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے مفاہمت، یاد اور امید کی علامت بن گیا ہے۔
مزید پڑھیں:
مٹن مائیگرنٹ کالونی میں کشمیری پنڈتوں کی خصوصی پوجا،عالمی امن اور بھائی چارے کے لیے دعائیں
نادی مرگ قتلِ عام کی 23ویں برسی پر شوپیاں میں شردھانجلی سبھاکا انعقاد
نادی مرگ قتلِ عام کی 23ویں برسی: کھنڈرات میں بکھری خاموش چیخیں