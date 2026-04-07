'فوج نے لیا تھا حراست میں'، کشمیری شہری کو کورٹ نے 28سال بعد مردہ مان لیا
عبدالرشید وانی نامی ایک شہری کو فوج نے سال 1997میں حراست میں لیا جس کے بعد وہ گمشدہ ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 7, 2026 at 3:33 PM IST
Updated : April 7, 2026 at 3:52 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک عدالت نے 'گمشدہ' ہونے کے تقریباً تین دہائیوں بعد شہری کو مردہ قرار دے دیا۔ سرینگر سے تعلق رکھنے والے عبدالرشید وانی کو مبینہ طور پر بھارتی فوج نے گرفتار کیا جس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کورٹ نے اب انہیں قانونی طور پر مردہ قرار دیکر اس کی 'ڈیتھ سرٹیفکیٹ' جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔
اپنے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں، اسپیشل موبائل مجسٹریٹ (PT&E) سرینگر، مسرت جبین نے وہ دیوانی مقدمہ منظور کیا جو عبدالراشد وانی کی اہلیہ فریدہ شبنم اور ان کے فرزنداں - جنید رشید وانی اور ارسلان رشید وانی - (باشندگان مدینہ کالونی، بمنہ) نے دائر کیا تھا۔ اس مقدمے میں فریق مخالف جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری (چیف سیکریٹری کے ذریعے) اور سرینگر میونسپل کارپوریشن (SMC) کے رجسٹرار برتھ اینڈ ڈیتھز تھے۔
عدالت نے متعلقہ حکام، خاص طور پر رجسٹرار برتھ اینڈ ڈیتھز کو ہدایت دی کہ عبدالراشد وانی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ عدالت نے اپنے اہم فیصلے میں درج کیا کہ وانی کو 7 جولائی 1997 کو سرینگر کے راولپورہ علاقے میں "2/8 گورکھا رائفلز" کے اہلکاروں نے ایک گاڑی (رجسٹریشن نمبر JK01C-1674) میں فاروق احمد بٹ کے ہمراہ حراست میں لیا تھا۔ بعد ازاں فاروق احمد بٹ کو رہا کر دیا گیا، لیکن وانی کبھی واپس نہیں آئے اور اس تاریخ کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
فیصلے کے ایک نہایت اہم حصے میں عدالت نے پہلے کی گئی انکوائری اور ایف آئی آر کی تحقیقات کے نتائج نقل کرتے ہوئے کہا: "یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل ملزم (میجر وی پی یادو) نے عبدالراشد وانی کو اپنی حراست میں قتل کیا اور ان کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا۔"
دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصلے میں میجر وی پی یادو کا نام واضح طور پر درج کیا گیا ہے اور یونٹ کو بار بار "2/8 گورکھا رائفلز" کہا گیا ہے، جبکہ بعد میں "گورکھا رائفلز 8/20" کا ذکر بھی اسی طرح کیا گیا ہے جیسا کہ عدالتی حکم میں درج ہے۔
یہ کیس 1997 میں دائر کی گئی ایک ہیبیس کارپس پٹیشن سے شروع ہوا تھا، جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت ہائی کورٹ میں اس وقت دائر کی گئی جب وانی کا خاندان ان کی رہائی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ عدالتی احکامات پر سرینگر کے سیشن جج نے انکوائری کی، جس کے نتیجے میں پولیس اسٹیشن پارمپورہ میں حراستی گمشدگی کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی۔
تاہم، خاندان کی قانونی لڑائی صرف کاغذی کارروائی تک محدود نہیں تھی۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بیوی برسوں تک اس صدمے سے گزرتی رہی جس کے شوہر کو گواہوں کے سامنے لے حراست میں لے جایا گیا، اور بیٹے اس وقت صرف 10 سے 11 سال کے تھے جب ان کے والد لاپتہ ہوئے تھے۔
فریدہ شبنم نے مقدمے کے دوران اپنے حلف نامے میں عدالت کو بتایا: "آج تک میرے شوہر کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، حالانکہ مدعیان نے بے شمار کوششیں کیں۔ میرے شوہر کو لاپتہ ہوئے اب 28 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔"
ان کے بیٹوں نے بھی یہی درد بیان کیا اور عدالت کو بتایا کہ ان کے والد حراست کے بعد کبھی واپس نہیں آئے، جبکہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے بھی خاندان کے مؤقف کی تائید کی۔
جج مسرت جبین نے اپنے فیصلے میں لکھا: "یہ تمام بیانات بغیر کسی تردید کے ہیں کیونکہ مدعا علیہان کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہو کہ عبدالراشد وانی کو کبھی رہا کیا گیا تھا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ دوسرے زیر حراست شخص (فاروق احمد بٹ) کی رہائی اس بات کو مزید مضبوط بناتی ہے کہ وانی حراست میں ہی رہے اور ان کی گمشدگی اسی حراست کا نتیجہ ہے۔
جج نے کہا: "یہ حقیقت کہ ایک زیر حراست شخص یعنی بٹ کو رہا کر دیا گیا، اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ دوسرا شخص یعنی وانی حراست میں ہی رہا اور اس کی گمشدگی اسی حراست سے جڑی ہوئی ہے۔"
اسی دوران عدالت نے اس قانونی اصول کو بھی لاگو کیا کہ اگر کوئی شخص سات سال تک ان لوگوں سے رابطے میں نہ ہو جو عام طور پر اس کے بارے میں سن سکتے ہوں، تو اسے مردہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا: "جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص کے بارے میں سات سال تک کوئی خبر نہیں ملی، تو اس کی موت کا قانونی قیاس قائم ہو جاتا ہے۔ مدعا علیہان اس قیاس کو رد کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا یہ معاملہ مدعیان کے حق میں طے کیا جاتا ہے۔"
فیصلے کے آخر میں عدالت نے کہا کہ خاندان نے مقدمے میں اٹھائے گئے تمام نکات ثابت کر دیے ہیں، جن میں حراست، اس کے بعد گمشدگی، عدالتی انکوائری، ایف آئی آر، اور 1997 کے بعد سے کسی بھی قسم کے رابطے کا مکمل فقدان شامل ہے۔
عدالت کا آخری اور نہایت اہم مشاہدہ یہ تھا کہ: "تمام شواہد کا مجموعی اثر یہ ثابت کرتا ہے کہ عبدالراشد وانی کو 7 جولائی 1997 کو گورکھا رائفلز 8/20 نے حراست میں لیا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ عدالتی انکوائری اور پولیس تحقیقات کے باوجود آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔"
عدالت نے اخراجات کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کیا اور ڈگری شیٹ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ "...مقدمہ مدعیان کے حق میں منظور کیا جاتا ہے... عبدالراشد وانی کو مردہ قرار دینے کا حکم دیا جاتا ہے... اور مدعا علیہان، خصوصاً رجسٹرار برتھ اینڈ ڈیتھز (SMC) کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وانی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کریں۔"
یہ بھی پڑھیں: