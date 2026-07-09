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ڈل جھیل کے تحفظ کا 24 سال پرانا مقدمہ، ہائی کورٹ نے آئندہ لائحہ عمل سے پہلے جامع رپورٹ طلب کی
24 سال سے جاری مقدمے میں عدالت نے ڈل جھیل کی بحالی، تحفظ اور باقی مسائل پر جامع رپورٹ 31 اگست سے پہلے طلب کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 9, 2026 at 2:01 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سرینگر کے ڈل جھیل کے تحفظ اور بحالی سے متعلق گزشتہ دو دہائیوں سے جاری عوامی مفاد کی عرضی (پی آئی ایل) میں ہونے والی پیش رفت پر جامع رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ مقدمہ گزشتہ 24 برس سے زیرِ سماعت ہے اور اس دوران جھیل کی حالت بہتر بنانے کے لیے کئی احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔
قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس محمد یوسف وانی پر مشتمل ڈویژن بنچ نے عدالتی معاون (ایمیکس کیوری) کو ہدایت دی کہ وہ مقدمے کی اب تک کی کارروائی، اس میں ہونے والی پیش رفت اور وہ نکات جن پر اب بھی عدالتی توجہ درکار ہے، پر مشتمل ایک مختصر حقائقی نوٹ عدالت میں پیش کریں۔
یہ ہدایت عدالت نے پی آئی ایل نمبر 159/2002 کی سماعت کے دوران جاری کی، جو سید اقبال طاہر گیلانی نے دائر کی تھی۔ اس عرضی میں کشمیر کی اہم ماحولیاتی اور سیاحتی شناخت ڈل جھیل کے تحفظ، بحالی اور بقا کے لیے عدالتی مداخلت کی درخواست کی گئی ہے۔
2 جولائی کے اپنے حکمنامے میں عدالت نے کہا کہ مقدمہ گزشتہ 24 برس سے زیرِ التوا ہے اور اس عرصے میں کئی اہم پیش رفت ہو چکی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس عوامی مفاد کی عرضی پر گزشتہ 24 برس کے دوران متعدد احکامات جاری کیے گئے، جن میں ڈل جھیل کی حالت بہتر بنانے سے متعلق ہدایات بھی شامل ہیں۔
بنچ نے کہا کہ آئندہ کارروائی سے پہلے مقدمے کی مکمل تصویر سامنے لانا ضروری ہے، اس لیے ایمیکس کیوری ایک جامع حقائقی نوٹ پیش کریں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ مقدمہ اب تک کس طرح آگے بڑھا اور مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے۔
عدالت نے اس مقدمے میں ایمیکس کیوری کے طور پر عدالت کی معاونت کر رہے سینئر وکیل زیڈ اے شاہ کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ سماعت سے قبل یہ نوٹ جمع کریں۔ مقدمے کی اگلی سماعت 31 اگست کو ہوگی، جس روز اس سے متعلق دیگر درخواستوں کی بھی سماعت کی جائے گی۔
سماعت کے دوران سینئر وکیل زیڈ اے شاہ، وکیل احرا سید کے ساتھ بطور ایمیکس کیوری پیش ہوئے۔ منسلک رِٹ پٹیشن میں سینئر وکیل الطاف نائک، وکیل ضیا احمد کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ ایک درخواست گزار کی نمائندگی وکیل افرا میلاد نے کی۔ سرکاری فریق کی جانب سے سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن قادری، وکیل ماہا مجید کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔
یہ عوامی مفاد کی عرضی 2002 سے ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اس کے نتیجے میں برسوں کے دوران عدالت کی جانب سے کئی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں تاکہ ڈل جھیل کی ماحولیاتی صحت بہتر بنائی جا سکے۔ یہ جھیل طویل عرصے سے آلودگی، تجاوزات، کوڑا کرکٹ جمع ہونے اور غیر منصوبہ بند شہری پھیلاؤ جیسے مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔
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