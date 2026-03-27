کشمیر کورٹ نے ہاؤسنگ پلاٹ کے تنازعہ میں رقم کی واپسی کے دعوے کو مسترد کر دیا، 24 سال کی تاخیر کے بعد فیصلہ
مدعی کے مطابق حکام نے ان سے 3,14,261 روپے کا مطالبہ کیا، جو انہوں نے "احتجاجاً" ادا کیے تاکہ پلاٹ کا قبضہ حاصل کر سکیں۔
Published : March 27, 2026 at 8:13 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی ایک مقامی عدالت نے 24 سال کی تاخیر کے بعد ادائیگی کے معاملے میں دائر ایک طویل عرصے سے زیرِ سماعت مقدمہ مسترد کرتے ہوئے ہاؤسنگ بورڈ سے 3 لاکھ روپے سے زائد رقم کی واپسی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ چوتھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج پریت سمرن کور نے اپنے 28 صفحات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا کہ مدعی نے یہ رقم اپنی مرضی سے ادا کی تھی، اس لیے وہ بعد میں اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔
یہ مقدمہ سری نگر کے رہائشی درشن لال نے 2016 میں دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بے زمین اور بے گھر افراد کے زمرے میں شامل تھے اور 1980 کی دہائی کے اواخر میں حکومت کی بحالی اسکیم کے تحت انہیں 30x30 کا پلاٹ محض 4,194 روپے میں الاٹ ہونا تھا۔
مدعی کے مطابق بعد میں حکام نے ان سے 3,14,261 روپے کا مطالبہ کیا، جو انہوں نے "احتجاجاً" ادا کیے تاکہ پلاٹ کا قبضہ حاصل کر سکیں۔ بعد ازاں انہوں نے اس زائد رقم کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ تاہم جموں و کشمیر ہاؤسنگ بورڈ نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ مدعی نے مقررہ وقت پر اصل رقم جمع نہیں کرائی تھی، جس کے باعث بعد میں اسے سبسڈی شدہ مگر موجودہ نرخوں پر پلاٹ الاٹ کیا گیا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات کو اہم قرار دیا کہ مدعی نے 1990 میں دی گئی ہدایات کے باوجود 2014 تک کوئی ادائیگی نہیں کی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ “مدعی نے 24 سال کے طویل وقفے کے بعد رقم جمع کرائی، اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔” عدالت نے مزید کہا کہ اتنے طویل عرصے بعد پرانے نرخوں پر پلاٹ دینا نہ صرف غیر مناسب بلکہ دیگر افراد کے ساتھ ناانصافی بھی ہوگی جنہوں نے بروقت ادائیگیاں کیں۔
فیصلے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ مدعی نے 2014 میں خود تحریری طور پر تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے نئی شرح کے مطابق رقم ادا کی ہے، اور اس وقت کوئی باقاعدہ احتجاج ریکارڈ پر نہیں تھا۔ عدالت نے "رضامندی" کے اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی مرضی سے ادائیگی کرے تو بعد میں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مدعی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ان سے غیر قانونی طور پر زائد رقم وصول کی گئی، لہٰذا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔