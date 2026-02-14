ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے سانبا حادثے کے متاثرین کے خاندانوں کو 31.44 لاکھ روپے اور 7.5 فیصد سود دینے کا حکم دیا
عدالت نے کہا کہ انشورنس کمپنیاں زندگی کی قدر کو کم کرنے کے لیے "قانونی فائدہ اٹھانے" کا استعمال نہیں کر سکتیں۔
Published : February 14, 2026 at 10:59 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے سامبا میں 2007 میں ایک خوفناک سڑک حادثے کے چار متاثرین کے اہل خانہ تقریباً دو دہائیوں سے قانونی لڑائی میں الجھ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے 7.5 فیصد سالانہ سود کے ساتھ ان کا کل معاوضہ 3,144,589 روپے تک بڑھاتے ہوئے آخر کار یہ سفر ایک المناک انجام کو پہنچا۔ عدالت نے کہا کہ انشورنس کمپنیاں زندگی کی قدر کو کم کرنے کے لیے "قانونی فائدہ اٹھانے" کا استعمال نہیں کر سکتیں۔
جسٹس سنجیو کمار نے کئی اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے ایم اے سی ٹی جموں کے کئی ایوارڈز میں ترمیم کی اور فیصلہ دیا کہ حادثے کے 19 سال گزر جانے کے باوجود مرنے والوں کے اہل خانہ کافی معاوضے کے حقدار ہیں۔ (انشورنس کمپنی کا) استدلال میرٹ کے بغیر ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر متوفی کی موت قدرتی موت ہوئی ہو تو اس کا خاندان بھی حکومت کی طرف سے مالی فوائد کا حقدار ہوگا۔
یہ واقعہ یکم نومبر 2007 کی صبح پیش آیا تھا۔ صبح تقریباً 9 بجے ایک ماروتی وین جموں سے دھرم شالہ جا رہی تھی، سوپوال میں باریان کیمپ کے قریب بیرو کھڈ کے قریب سے گزر رہی تھی۔
کار (JK02M-0615) دو تیز رفتار بسوں سے ٹکرا گئی۔ ایک (JK02X-1731) اورینٹل انشورنس کمپنی کی بیمہ شدہ اور دوسری (JK08-7129) نیو انڈیا انشورنس کی طرف سے بیمہ شدہ۔ تصادم کے نتیجے میں متعدد مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔
مرنے والوں میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نرنجن داس گپتا اور ان کی اہلیہ سشیل گپتا شامل ہیں۔ ان کے بیٹوں دیپک اور انیل گپتا کے دعووں کو ابتدائی طور پر موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبونل جموں نے اس تکنیکی بنیاد پر مسترد کر دیا تھا کہ ان کی بہنوں کو بطور دعویدار شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کو اب ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔
جسٹس کمار نے کہا، "میں اپیل کنندگان کے وکیل سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریکارڈ پر کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں، ٹریبونل نے صرف فریقین کی عدم شمولیت کی بنیاد پر دعویٰ کی درخواست کو خارج کرنا درست نہیں تھا۔"
خود انحصاری والے بچوں کے لیے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے، جج نے کہا، "اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک قانونی وارث جو زیر کفالت نہیں ہے اور اسے انحصار میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ بھی دعویٰ کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔"
جسٹس کمار نے بھائیوں کو ان کے والد کی موت پر 1.10 لاکھ روپے اور اتنی ہی رقم ان کی والدہ کو دی جس میں املاک کو پہنچنے والے نقصان، آخری رسومات کے اخراجات اور کنسورشیم شامل ہیں۔
ایک الگ، انتہائی جذباتی کیس میں، پریم گپتا نے اپنی بیوی نیلم گپتا کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا، جس کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ ٹریبونل نے ابتدائی طور پر صرف 2.22 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا لیکن ہائی کورٹ نے اس رقم کو بڑھا کر 14,00,149 روپئے کر دیا۔
جب بیمہ کمپنی نے نیلم کے آمدنی کے ریکارڈ کو چیلنج کیا، تو جسٹس کمار متوفی کی پرائیویسی اور سرکاری ریکارڈ کی درستگی کا دفاع کرتے ہوئے ثابت قدم رہے، یہ کہتے ہوئے: "نہ تو اپیل کی سماعت کرنے والی یہ عدالت اور نہ ہی ٹربیونل متوفی کی آمدنی کے ذرائع کی چھان بین کر سکتا ہے، جسے اس نے آئی ٹی آر انکم ٹیکس حکام کے پاس صحیح طریقے سے درج کیا تھا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ ایک کاروباری فرم میں متوفی کی شراکت کے "کافی ثبوت" تھے اور انشورنس کمپنی آئی ٹی آر کی صداقت پر شک کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔
انیل شرما، ایک فاریسٹ پروٹیکشن فورس کا رکن، بھی اس حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے بیوہ، وندنا گوڑ (شرما)، ان کا 9 سالہ بیٹا پارتھ، اور اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑا۔
ہائی کورٹ نے ان کے معاوضے کو تقریباً دوگنا کر کے 8.12 لاکھ روپے سے 15,24,440 روپے کر دیا۔ اپنے فیصلے میں جسٹس کمار نے انشورنس کمپنی کی جانب سے انیل کی پنشن اور گریچوٹی جیسے سرکاری فوائد میں کٹوتی کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا، جو ان کی موت کے بعد خاندان کو ملتا تھا۔
جج نے کہا: "سات سال کی تنخواہ، پنشن، پی ایف، انشورنس، اور گریجویٹی کو حادثے سے پیدا ہونے والے 'مالی فوائد' نہیں سمجھا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے، کٹوتی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے فوائد حادثے سے منسلک نہیں ہیں۔"
عدالت نے حکم دیا کہ حتمی رقم، پہلے سے موصول ہونے والی کسی بھی عبوری ادائیگی سے کم، اصل دعوی دائر کرنے کی تاریخ سے 7.5 فیصد سالانہ سود کے ساتھ ادا کی جائے۔
ہائی کورٹ نے دونوں انشورنس کمپنیوں اورینٹل انشورنس کمپنی لمیٹڈ اور نیو انڈیا ایشورنس کمپنی لمیٹڈ کو مشترکہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ عدالت نے حکم دیا، "دونوں گاڑیوں کی انشورنس کمپنیاں مساوی حصص میں ایوارڈ کو پورا کریں گی۔"