سرینگر عدالت کا 2008 کرفیو تشدد کیس میں چار ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ
استغاثہ کے گواہ نے عدالت میں ملزم کی شناخت فیاض احمد کے طور پر کی، تاہم وہ دراصل معراج الدین بٹ تھے۔
Published : February 19, 2026 at 3:54 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک مقامی عدالت نے 2008 کے کرفیو کے دوران پیش آئے تشدد کے ایک مقدمہ میں نامزد چار افراد کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ “شک سے بالاتر ہو کر اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا”۔ اپنے 12 صفحات پر مشتمل فیصلے میں سرینگر کی پہلی ایڈیشنل سیشن جج انجم آرا نے کہا کہ استغاثہ کے تینوں گواہوں کے بیانات عمومی نوعیت کے تھے اور وہ کسی بھی ملزم کے خلاف کسی مخصوص اقدام (اوورٹ ایکٹ) کی نشاندہی نہیں کر سکے۔
عدالت نے کہا، “تینوں استغاثہ کے گواہوں نے اپنے ابتدائی بیانات میں عمومی انداز میں کہا کہ ایک بڑا ہجوم کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سی آر پی ایف بنکر پر پتھراؤ کر رہا تھا۔” جج نے نشاندہی کی کہ جرح کے دوران تمام گواہوں نے اعتراف کیا کہ نہ تو کوئی شناخت پریڈ کرائی گئی اور نہ ہی کسی ملزم کو موقع پر گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا، “گواہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ ہجوم میں سے کس نے پتھراؤ کیا، اور کسی بھی انفرادی ملزم کا کوئی مخصوص کردار بیان نہیں کیا گیا۔”
استغاثہ کے مطابق 12 اگست 2008 کو کشمیر میں کرفیو کے دوران تقریباً 500 افراد پر مشتمل ایک ہجوم سی آر پی ایف کے ریناواری چوک میں قائم بنکر کی جانب بڑھا، جہاں مبینہ طور پر پتھراؤ کیا گیا اور بنکر کو نذرِ آتش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس گواہوں کے مطابق ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے سی آر پی ایف اہلکاروں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دو شہری زخمی ہوئے، جن میں اویس مجید زرگر شامل تھے، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔
اس مقدمہ کا چالان جون 2016 میں پیش کیا گیا اور اسی ماہ ملزمان پر فردِ جرم عائد کی گئی۔ ملزمان نے جرم سے انکار کرتے ہوئے مقدمے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دورانِ سماعت استغاثہ نے نو گواہوں کی فہرست پیش کی، تاہم صرف تین گواہوں کو پیش کیا گیا، جو سب کے سب پولیس اہلکار تھے۔ تفتیشی افسر کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ایک تفتیشی افسر کارروائی کے دوران وفات پا گیا جبکہ دیگر افسران کو عدالت کی جانب سے بارہا موقع دینے کے باوجود پیش نہیں کیا گیا۔
ایک موقع پر استغاثہ کے ایک گواہ نے عدالت میں ایک ملزم کی شناخت فیاض احمد کے طور پر کی، تاہم شناختی کارڈ کی جانچ سے معلوم ہوا کہ وہ دراصل معراج الدین بٹ تھے۔ فیصلے میں کہا گیا، “یہ اہم تضاد مذکورہ ملزم کی غلط شناخت کو واضح طور پر ثابت کرتا ہے۔” عدالت نے مزید کہا کہ کسی پیشگی ٹیسٹ شناخت پریڈ کے بغیر عدالت میں کی جانے والی شناخت پر انحصار کرنا صحیح نہیں۔ جج نے کہا کہ “استغاثہ کا مقدمہ عدالت میں کی گئی شناخت پر مبنی ہے، جو کسی ٹیسٹ شناخت پریڈ سے قبل نہیں کرائی گئی، لہٰذا اس پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں۔”
عدالت نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ واقعہ عوامی مقام پر اور ایک بڑے ہجوم کی موجودگی میں پیش آیا، اس کے باوجود کسی آزاد شہری گواہ کو نہ تو نامزد کیا گیا اور نہ ہی عدالت میں پیش کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا، “یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ عوامی مقام پر پیش آنے والے اس واقعہ اور بڑے ہجوم کی موجودگی کے باوجود کسی آزاد گواہ کو پیش نہیں کیا گیا۔ استغاثہ نے شہری گواہوں کو پیش نہ کرنے کی کوئی وضاحت فراہم نہیں کی، جو قانون کے تحت منفی تاثر پیدا کرتا ہے۔”
مزید برآں، جائے وقوعہ کا نقشہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا کیونکہ تفتیشی افسران کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت کے مطابق ان کی عدم موجودگی میں استغاثہ وقوعہ کی درست جگہ، واقعہ کی نوعیت اور ملزمان کے کردار کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت نے قرار دیا، “غیر قانونی اجتماع اور ہجوم کے تشدد سے متعلق مقدمات میں استغاثہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر ملزم کی شناخت اور شرکت کو شک سے بالاتر ہو کر ثابت کرے۔ محض ہجوم میں موجودگی، بغیر کسی مخصوص اقدام یا مشترکہ مقصد کے ثبوت کے، فوجداری ذمہ داری عائد کرنے کے لیے کافی نہیں۔”
جج نے استغاثہ کے شواہد کو “کمزور اور متضاد” قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت کے اعتماد پر پورا نہیں اترتے اور شکوک پیدا کرتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا، “استغاثہ ملزمان کے خلاف اپنا مقدمہ شک سے بالاتر ہو کر ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ پیش کیے گئے شواہد ناقابلِ اعتبار، غیر مصدقہ اور سزا کے لیے ناکافی ہیں۔” عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ہلال احمد ڈار، آفاق احمد بابا، معراج الدین بٹ اور گوہر رشید میر کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ ان کی ضمانتیں اور ذاتی مچلکے فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔
عدالت سے بری ہونے والے افراد:
1. ہلال احمد ڈار ولد محمد رمضان ڈار، ساکن کنیکچ محلہ، ریناواری، سرینگر
2. آفاق احمد بابا ولد عبدالرحیم بابا، ساکن کنیکچ محلہ، ریناواری، سرینگر
3. معراج الدین بٹ ولد نور محمد، ساکن کنیکچ محلہ، ریناواری، سرینگر
4. گوہر رشید میر ولد عبدالراشد میر، ساکن خواجہ پورہ سیدپورہ، سرینگر
دورانِ سماعت وفات پانے والے:
فیاض احمد ناداف ولد علی محمد ناداف، ساکن کنیکچ محلہ، ریناواری، سرینگر
ان کے انتقال کے باعث 11 اپریل 2017 کو کارروائی موقوف کر دی گئی۔
واقعہ کے روز جاں بحق ہونے والے:
اویس مجید زرگر ولد عبدالمجید زرگر، ساکن رنگ پریستان، ریناواری، سرینگر
12 اگست 2008 کو واقعہ کے دن وفات پائی۔