دکانوں کی الاٹمنٹ کے معاملے میں دائر دکانداروں کی عرضی ہائی کورٹ نے کی خارج
ہائی کورٹ نے دائر کی گئی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے سرینگر میونسپلٹی کو ہوئے کروڑوں روپے کے نقصان کا ذکر کیا۔
Published : December 18, 2025 at 6:59 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے بارہ سالہ طویل قانونی جنگ کا خاتمہ کرتے ہوئے سرینگر کے بٹہ مالو علاقے میں ’بے روزگار‘ ہوئے دکانداروں کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ کورٹ نے سرکاری کمیٹی کی ’عدالتی احکامات پر عمل کرنے‘ کی ستائش کی اور اس عمل کے دوران خزانے کو تقریبا تین کروڑ روپے کے نقصان کا بھی ذکر کیا۔
ہائی کورٹ کے جسٹس وسیم صادق نرگال نے فیصلہ میں (دکانداروں کی جانب سے دائر کی گئی) درخواست کو غلط قرار دیتے ہوئے نوٹ کیا کہ عرضی حقیقت و صداقت سے دور تھی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ اس طویل قانونی جنگ نے مدعیٰ علیہ کو شدید مالی نقصان سے بھی دوچار کیا۔
یہ تنازعہ سرینگر کے بٹہ مالو کے 18 دکانداروں نے اُس وقت شروع کیا جب انہیں سڑک کی کشادگی کی وجہ سے اپنے دکانوں سے محروم ہونا پڑا۔ درخواست گزاروں نے اس کمیٹی کی سفارشات کو چیلنج کیا تھا جس نے 112 دعویداروں میں سے صرف 108 کو ہی دکانوں کے لیے اہل قرار دیا تھا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ’’کمیٹی نے عدالت کے 2012 کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی‘‘۔ اس نے قرعہ اندازی کا بھی دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’’اگر اہل دعویداروں کی تعداد زیادہ ہو تو قرعہ اندازی کے ذریعے ہی الاٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں بھی یہی عمل ہونا تھا۔‘‘
فیصلے میں درخواست گزاروں کے دعووں کو مسترد کرنے کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جن میں دستاویزات میں تضاد، عمر اور نسب میں فرق، ضروری قسطیں جمع نہ کرانا، کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونا، شامل ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ’’بعض درخواست گزار اس وقت نابالغ تھے اور کچھ (درخواست گزاورں) نے اپنی دکانوں کے حقوق منتقل کر دیے تھے۔‘‘
عدالت نے اس کیس میں طویل عرصے تک عبوری حکم دینے پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ اس کے نتیجے میں سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کو تقریباً 3.92 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، کیونکہ عوامی فنڈز سے بنائی گئی دکانیں غیر استعمال (بے کار) پڑی رہیں۔
