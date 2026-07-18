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خراب موسم کی پیشن گوئی: شری امرناتھ جی یاترا 19 جولائی 2026 سے معطل رہے گی
ایڈوائزری کے مطابق طویل بارش یا گیلےموسم کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے، چٹانیں گرنے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
Published : July 18, 2026 at 10:47 PM IST
جموں: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے جموں و کشمیر میں اگلے چند دنوں تک موسلادھار بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کے بعد حکام نے امرناتھ یاترا کو معطل کر دیا ہے۔ امرناتھ یاترا کو پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے اتوار سے عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہفتہ کے روز گپھامیں جانے والے زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، یاترا 19 جولائی سے معطل رہے گی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں خراب موسم کی پیش گوئی اور یاتریوں کی حفاظت اور بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے شری امرناتھ جی یاترا کو 19 جولائی 2026 سے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔
کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے کہا کہ اتوار سے یاتریوں کو بالتال اور ننوان چندنواری بیس کیمپوں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ موسمی حالات اور دونوں راستوں کی حفاظت کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہی یاترا دوبارہ شروع ہوگی۔ مزید معلومات جائزے کے بعد فراہم کی جائیں گی۔
یہ معطلی سری نگر میں آئی ایم ڈی کے موسمی مرکز کی طرف سے جاری کردہ موسمی ایڈوائزری کے بعد کی گئی ہے، جس میں جموں و کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں 19 جولائی سے 23 جولائی تک طویل بارشوں کی وارننگ دی گئی تھی۔
ایڈوائزری کے مطابق اس دوران مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 21 جولائی اور 23 جولائی کے درمیان کشمیر ڈویژن میں الگ تھلگ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جموں ڈویژن کے کچھ حصوں، خاص طور پر ریاسی اور ادھم پور اضلاع میں 20 جولائی سے 23 جولائی کے درمیان بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔
آئی ایم ڈی نے کہا کہ یہ موسمی نظام بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نمی کی آمد اور مانسون گرت کے جموں کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ طویل بارش یا گیلے موسم کی وجہ سے کمزور علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے، چٹانیں گرنے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔
یہ واقعات خاص طور پر پیر پنجال رینج اور کشمیر کے اونچے علاقوں بشمول اننت ناگ، پہلگام، کولگام، شوپیاں، گلمرگ، سونمرگ-زوجیلا ایکسس، بانڈی پورہ-رازدان پاس، اور کپواڑہ سادھنا پاس میں ہونے کا امکان ہے۔
آئی ایم ڈی نے یہ بھی خبردار کیا کہ موسم جموں سری نگر قومی شاہراہ اور دیگر بڑی سڑکوں پر ٹریفک سمیت زمینی نقل و حمل میں خلل ڈال سکتا ہے۔آئی ایم ڈی نے ندیوں، ندی نالوں اور ذیلی طاسوں میں پانی کی سطح بڑھنے سے خبردار کیا، جس سے نشیبی علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات نے مسافروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی احتیاط سے کریں، اونچائی پر رہنے والے لوگوں پر زور دیا کہ وہ لینڈ سلائیڈنگ کے شکار علاقوں سے گریز کریں، اور کسانوں پر زور دیا کہ وہ پیشین گوئی کی مدت کے دوران کھاد ڈالنا اور کیمیکلز کا اسپرے کرنا بند کریں۔ محکمہ نے دن کے وقت درجہ حرارت میں نمایاں کمی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔
حکام نے بتایا کہ اس سال کی یاترا کے آغاز سے اب تک 3.70 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے امرناتھ غار مندر کی زیارت کی ہے۔ انتظامیہ نے حجاج کرام کو موسم کی سرکاری معلومات پر عمل کرنے اور یاترا کی بحالی کے حوالے سے اگلے اعلان کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔