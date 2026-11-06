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سی ایس آئی آر–آئی آئی آئی ایم کی جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی پلوامہ کے کسانوں تک پہنچائی جائے گی: ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا
ڈی سی پلوامہ نے بونورہ فیلڈ اسٹیشن کے دورہ کے موقع پر کہاکہ ’زراعت میں پائیدار ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ترجیح ہے‘۔
Published : November 6, 2026 at 5:05 PM IST
پلوامہ : ڈپٹی کمشنر پلوامہ، کلدیپ کرشن سدھا نے کہا ہے کہ ضلع میں زراعت، باغبانی اور خوشبودار و طبی پودوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے ’کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن‘ (سی ایس آئی آر۔ آئی آئی آئی ایم) کی جدید تحقیق اور زرعی ٹیکنالوجی کو عام کسانوں تک پہنچایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے بونورہ علاقے میں واقع سی ایس آئی آر–آئی آئی آئی ایم فیلڈ اسٹیشن کے تفصیلی دورے کے دوران کیا۔
اس دورے کا بنیادی مقصد ادارے کی زرعی و تحقیقی سرگرمیوں، جدید تکنیکی اختراعات اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری منصوبوں کا جائزہ لینا تھا۔ دورے کے دوران فیلڈ اسٹیشن کے پرنسپل سائنٹسٹ، ڈاکٹر شاہد رسول نے ڈپٹی کمشنر کو جاری تحقیقی منصوبوں، اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے متعارف کرائی گئی جدید تکنیکوں کا مقصد کم وسائل میں زرعی پیداوار بڑھانا اور پائیدار کاشتکاری کو فروغ دینا ہے، جس سے کسان پہلے ہی خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
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بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا نے ادارے کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور سی ایس آئی آر–آئی آئی آئی ایم باہمی اشتراک کے ساتھ کام کریں گے تاکہ سائنسی تحقیق براہِ راست کھیتوں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زراعت اور باغبانی کے شعبوں کو تجارتی بنیادوں پر استوار کرنے سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے نہ صرف خود روزگاری کو فروغ ملے گا بلکہ ضلع کی مجموعی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔