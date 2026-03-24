اننت ناگ قصبہ پر ہزاروں چھاپڑی فروشوں کا دباؤ کم کرنے کے لئے انتظامیہ حرکت میں آگئی، کاروائی شروع
Published : March 24, 2026 at 8:53 PM IST
اننت ناگ: ضلع اننت ناگ کے مرکزی قصبہ میں ریڑھی فروشوں کی بڑھتی تعداد ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ ریڑھی بانوں کی بے ہنگم تعداد میں مسلسل اضافے کے باعث قصبہ کی بیشتر پٹریاں اور چوراہے تقریباً مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو چلنے پھرنے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔وہیں بیماروں کو ہسپتال پہنچانے میں کافی دقتیں پیش ارہی ہیں ۔
ضلع کے مرکزی قصبہ میں ہزاروں ریڑھی والوں نے قصبہ کے اہم چوراہوں، فٹ پاتھوں اور حتیٰ کہ سڑکوں کے کناروں پر بھی قبضہ جما رکھا ہے۔صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوتا ہے قصبہ ایک بڑے وینڈر بازار میں تبدیل ہو چکا ہو۔
اگرچہ میونسپل کونسل اننت ناگ کی جانب سے رجسٹرڈ وینڈروں کو مخصوص مقامات پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تاہم اس وقت قصبہ میں ہزاروں وینڈر سرگرم ہیں، جن کی تعداد میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ۔
قصبہ کے اہم مقامات جیسے مہدی کدل سے آشاجی پورہ تک کا علاقہ، جنرل بس اسٹینڈ،کورٹ روڑ اور مٹن اڈہ پٹری فروشوں کی مکمل زد میں آچکے ہیں اور ہر طرف ریڑھی بانوں اور چھاپڑی فروشوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ اس بے ہنگم صورتحال کے باعث نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں بلکہ ٹریفک جام بھی معمول بن چکا ہے۔
اگرچہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے چھاپڑی فروشوں اور سڑکوں پر غیر قانونی طور پر پارک کی جانے والی گاڑیوں کے خلاف وقتاً فوقتاً کارروائیاں کی جاتی ہیں، تاہم اس کے خاص اثرات سامنے نہیں آرہے ہیں ۔عوام کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے موثر، منظم اور دیرپا کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اننت ناگ قصبہ میں 2256 چھاپڑی فروش موجود ہیں جن میں 1600 غیر رجسٹرڈ جبکہ 656 رجسٹرڈ ہیں۔ جھاپٹری فروشوں کی بڑھتی تعداد اور قصبہ کو ٹریفک جامنگ سے نجات دلانے کے لئے ضلع انتظامیہ نے قدم اٹھایا ہے ،اس سلسلہ میں میونسپل کونسل اور ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جنہوں نے باضابطہ طور پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے ۔
اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت اننت ناگ قصبہ میں اہم سڑکوں خاص کر مہندی کدل ،لال چوک جنگلات منڈی میں مہم کی شروعات کی گئی اور ابتدائی مرحلے میں اہم سڑکوں سے ریڑھی والوں اور غیر قانونی پارکنگ سے آزاد کیا گیا ۔جس پر مقامی تاجروں اور عام لوگوں نے انتظامیہ کی سراہنا کی۔
ٹریفک اور میونسپل کونسل افسران کا کہنا ہے کہ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین کی ہدایت کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ عوام خاص کر مریضوں کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ،انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ غلط پارکنگ سے گریز کریں اور ریڑھی والے مقررہ جگہوں پر ریڑھی لگائیں۔
ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین نے کہا کہ وہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت سڑکوں سے قبضہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ،تاکہ عوام کو راحت ملے ،انہوں نے کہا کہ ریڑھی سے روزی کمانے والے افراد کی روزی متاثر نہ ہو اس سلسلہ میں ایک مفید لائحہ عمل کے تحت کام کیا جارہا ہے ،انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ غلط پارکنگ کا استعمال نہ کریں اور اپنی گاڑی صرف پارکنگ یارڈ میں رکھیں۔