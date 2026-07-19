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کوکرناگ کے ڈکسم میں بادل پھٹنے کے بعد انتظامیہ متحرک: کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں
انتظامیہ کے مطابق اب تک کی جانچ میں کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
Published : July 19, 2026 at 7:38 PM IST
اننت ناگ : ضلع اننت ناگ کے سیاحتی مقام ڈکسم کے بنگی ڈار علاقے میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد ضلعی انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہو گئی۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) کوکرناگ نے متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ متاثرہ مقام کا دورہ کرکے زمینی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ایس ڈی ایم کے ہمراہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی)، سی آر پی ایف کی 164 بٹالین کے اہلکار، محکمہ آبپاشی و فلڈ کنٹرول کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، محکمہ جنگلات، محکمہ وائلڈ لائف اور محکمہ شیپ ہسبنڈری کے افسران بھی موجود تھے۔
انتظامی ٹیم نے متاثرہ علاقے میں پانی کے بہاؤ، ندی نالوں کی صورتحال، ممکنہ خطرات اور بادل پھٹنے کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ مختلف محکموں کے افسران نے اپنی ابتدائی رپورٹیں بھی پیش کیں تاکہ صورتحال کا جامع انداز میں جائزہ لیا جا سکے اور آئندہ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔
انتظامیہ کے مطابق اب تک کی جانچ میں کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جو ایک اطمینان بخش پیش رفت ہے۔ حکام نے بتایا کہ بادل پھٹنے کے بعد پانی کی سطح میں جو اچانک اضافہ ہوا تھا، وہ اب بتدریج معمول پر آ رہا ہے اور مجموعی صورتحال قابو میں ہے۔
ایس ڈی ایم کوکرناگ نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ مکمل مستعدی کے ساتھ علاقے کی مسلسل نگرانی جاری رکھیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کو ہر وقت تیار رکھیں۔ انہوں نے مختلف محکموں کے درمیان باہمی رابطے اور بہتر ہم آہنگی پر بھی زور دیا تاکہ ضرورت پڑنے پر فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
انتظامیہ نے کہا کہ اگرچہ فی الحال صورتحال معمول پر ہے، تاہم موسم کی غیر یقینی کیفیت کے پیش نظر نگرانی کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے گا۔ حساس مقامات پر خصوصی نظر رکھنے، ممکنہ خطرات کی بروقت اطلاع دینے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔
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واضح رہے کہ ڈکسم ایک پہاڑی اور جنگلاتی علاقہ ہے جہاں شدید بارشوں کے دوران ندی نالوں میں اچانک طغیانی اور بادل پھٹنے جیسے واقعات کا خطرہ رہتا ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خراب موسمی حالات کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔