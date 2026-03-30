انتظامیہ نے بارہمولہ میں دہشت گردی سے متاثر خاندانوں سے ملاقات کی
جموں وکشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے لوگوں سے بات کی
Published : March 30, 2026 at 6:11 PM IST
باہمولہ( کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں آج دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر سید فخر الدین حامد سے ملاقات کی۔ اس پروگرام میں بارہمولہ اور اس کے دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوئے ان خاندانوں نے انتظامیہ اور نجی این جی اہ سیو یوتھ سیو فوڈیشن کے سامنے اپنے مشکلات کے بارے میں بات کیا۔ اس موقع پر پروگرام کے انچارج وجاہت فاروق نے کہا کہ آج ہم سب اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے ہیں جنہوں نے گزشتہ تیس سالوں سے صرف مشکلات کا سامناکیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہم کشمیر کی بات کرے تو گزشتہ سالوں میں چودہ ہزار سے زائد لوگ دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں اور ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہم آزادی سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اب جو ہمارا نیا کشمیر ہے اس میں ہم اپنی بات کسی کے سامنے رکھ سکتے ہےاور ہم کو امید ہے کہ جو ہمارے ایل جی منوج سنہا ہے وہ لوگوں کو مدد کرتے ہیں۔
پروگرام کے دوران کافی خاندانوں نے انتظامیہ کے سامنے اپنے اپنے مشکلات رکھیں جن کو دہشت گردی کی وجہ سے آج تک انصاف نہیں ملا اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں ان افراد کی بات کروں تو یہ حقیقی حقدار ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آج تک صرف مصیبت دیکھیں ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ان کو انصاف دیا جائے۔
ہم ان لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کافی لوگوں کو نوکری دی گئی ہے اور جو حقدار ہوگا اس کو ضرور اور ضرور نوکری دی جائے گئی۔
انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ اگر کسی کا بھائی شہید ہوا ہے، یا کسی کا باپ یا کسی کی بہن شہید ہوئی ہے اور ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں،یہ قرض ہیں، آنے والے وقت میں ہم اپ کے ساتھ ہمیشہ شانہ بہ شانہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔