ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انتظامیہ برفباری سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، وزیر اعلی عمر عبدللہ
جموں وکشمیر میں چالیس دنوں پر محیط چلہ کلان یعنی سخت سردی کے ایام سے نمٹںے کیلئے انتظامات کئے جارہے ہیں۔
Published : December 20, 2025 at 5:44 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ وادی کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کی متوقع برف باری سے نمٹنے کے لیے کشمیر اور جموں دونوں صوبوں میں تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایسے میں جموں و کشمیر موسم سرما کے دوران سیاحتی سیزن کا آغاز بھی ہوگا۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعلی عمر عبدللہ نے ہفتے کو سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ ایک بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ "میں سرینگر آیا اور صوبہ جموں اور کشمیر میں سرما کے دوران کی گئی تیاریوں کا اعلی افسران کی ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ اجلاس میں برف صاف کرنے، بجلی کی فراہمی اور ضروری خدمات سمیت ضلعی سطح کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ لیکن کی گئی یہ تیاریاں کتنی موثر ثابت ہوگی اور کیا یہ کافی ہیں یا نہیں یہ برفباری شروع ہونے کے بعد ہی معلوم ہوجائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ برفباری کا "بے صبری سے انتظار" کر رہی ہے کیونکہ اس سے ہوا کے معیار میں بہتری آئے گی، آلودگی میں کمی آئے گی اور سیاحت کی سرگرمیاں بحال ہو جائے گی اور سرمائی سیاحتی سیزن کا بھی باضابطہ طور آغاز بھی ہوگا۔
واضح رہے کہ وزیر اعلی عمر عبدللہ نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ سیاح پہلگام سمیت وادی کے مختلف سیاحتی مقامات کا رخ کررہے ہیں تاہم تازہ برفباری سے سرمائی سیزن کے امکانات سے نمایاں بہتری آئی گی۔ سرمائی سیزن میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے برف باری کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور انہیں امید ہے کہ کرسمس اور نئے سال کے موقعے پر حالات بہتر دیکھنے کو ملے گے۔
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں طویل خشک موسم اور ٹھٹھرتی سردی کے درمیان 20 اور اور 21 دسمبر کی درمیانی شب سے سخت سردیوں کے چالیس دنوں پر محیط چلہ کلان کا آغاز ہورہا ہے۔ محکمے موسمیات کے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔