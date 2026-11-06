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اے ڈی جی پی کا جموں میں ایس ڈی آر ایف فارمیشن کا پہلا دورہ، آپریشنل تیاریوں کا لیا جائزہ
اے ڈی جی پی کا جموں میں ایس ڈی آر ایف فارمیشن کا پہلا دورہ، آپریشنل تیاریوں کا لیا جائزہ
By PTI
Published : November 6, 2026 at 7:35 AM IST
جموں: ہوم گارڈز، سول ڈیفنس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF) کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ADGP) گریب داس نے جمعرات کے روز یہاں ایس ڈی آر ایف فارمیشن کا اپنا پہلا دورہ کیا اور ٹیم ورک، باہمی ہم آہنگی اور وسائل کے دانشمندانہ استعمال پر زور دیتے ہوئے اس کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔
حکام نے بتایا کہ بٹالین ہیڈ کوارٹر آمد پر کمانڈنٹ محمد اسلم نے اے ڈی جی پی گریب داس کا باضابطہ خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کوارٹر گارڈ پر سلامی لی اور بٹالین کے پاس موجود اعلیٰ قیمت کے حامل (جدید) آلات کا معائنہ کیا۔
افسران اور اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے، داس نے کہا کہ اس دورے کا مقصد عملے سے واقفیت حاصل کرنا اور ایس ڈی آر ایف اور اس سے منسلک ونگز کے کام کاج کو براہِ راست اور گہرائی سے سمجھنا تھا۔
انہوں نے آفات سے نمٹنے کی تیاریوں، نقصانات کو کم کرنے اور ریسکیو کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) کے کردار پر روشنی ڈالی۔
اے ڈی جی پی نے افسران اور اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ متعلقہ قوانین اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ (ایس ڈی آر ایف ایکٹ) 2005 کی دفعات سے باخبر رہیں اور قدرتی و انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے عالمی ماحولیاتی چیلنجوں کے پیشِ نظر ڈیزاسٹر رسپانس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو سمجھیں۔
انہوں نے عام عوام کے ساتھ پیش آتے وقت انسانی اور پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
گریب داس نے آپریشنل کارکردگی کو بڑھانے کے لیے عملے کی فلاح و بہبود کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹیم ورک، باہمی ہم آہنگی، مؤثر منصوبہ بندی اور دستیاب وسائل کے بہترین استعمال پر خصوصی زور دیا۔
دورے کے دوران، کمانڈنٹ نے بٹالین کی کارکردگی اور مجموعی کام کاج پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی، جبکہ ڈی آئی جی، سول ڈیفنس اور ایس ڈی آر ایف، جموں، انیتا شرما نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اے ڈی جی پی کو سول ڈیفنس کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کیا۔
انہوں نے افسران اور اہلکاروں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات اور آپریشنل ضروریات کا جائزہ لے کر ان پر مناسب غور کیا جائے گا۔
اس دورے کے دوران ایک 'پپنگ تقریب' (Pipping Ceremony) بھی منعقد کی گئی جس میں ہیڈ کانسٹیبل مکیش کمار کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر (ASI) کے عہدے پر ترقی دی گئی۔