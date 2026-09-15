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ملازمین کے مسائل کا ازالہ اور سماجی خدمت جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن کا بنیادی مقصد، شاہ فیاض
پروگرام کے دوران ملازمین اور ایسوسی ایشن کے ارکان نے اپنے مسائل اور مطالبات چیئرمین شاہ فیاض اور دیگر سینئر عہدیداران کے سامنے پیش کئے۔
Published : September 15, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 4:55 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) پلوامہ میں جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن کے پلوامہ یونٹ کی جانب سے ضلع ہیڈکوارٹر پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد محکمہ کے ملازمین کو درپیش مسائل اور مشکلات کو اجاگر کرنا اور ضلع بھر میں سماجی بہبود کی سرگرمیوں کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔
پروگرام کی صدارت جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن چیئرمین شاہ فیاض نے کی، جبکہ جے کے ٹی اے کے جنرل سیکریٹری، ضلعی صدر اور ایسوسی ایشن کے دیگر سینئر ارکان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ملازمین کے اہم مسائل اور مطالبات کو اجاگر کیا گیا۔
پروگرام کے دوران ملازمین اور ایسوسی ایشن کے ارکان نے اپنے مسائل اور مطالبات چیئرمین شاہ فیاض اور دیگر سینئر عہدیداران کے سامنے رکھے اور ان کے فوری ازالے کے لیے مداخلت کی اپیل کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے جموں و کشمیر ایمپلائز کوآرڈینیشن کمیٹی اور جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن چیئرمین شاہ فیاض نے کہا کہ تنظیم کا بنیادی مقصد جموں و کشمیر کے ملازمین کے مسائل اور مطالبات کے ازالے کے لیے آواز اٹھانا اور سماجی خدمت کے ذریعے معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تنظیم منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور نوجوانوں میں خودکشی کے واقعات کو کم کرنے کے لیے معاشرے میں آگاہی مہم چلائے گی۔
شاہ فیاض نے مزید کہا کہ تنظیم کی جانب سے مختلف سماجی بہبود کے اقدامات بھی کیے جائیں گے، جن کا مقصد ایک محفوظ، صحت مند اور ترقی یافتہ مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔