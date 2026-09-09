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ساولکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ: اڈانی سمیت ملک کی 5 بڑی کمپنیاں بولی لگانے والوں میں شامل
پراجکٹ جموں کشمیر کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن جائے گا، جسکی لاگت 31,000 کروڑ روپے اور رقبہ 1,401.35 ہیکٹر پر پھیلا ہواہے۔
Published : September 9, 2026 at 10:43 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں دریاۓ چناب پر تعمیر کیے جانے والے سب سے بڑے 'ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ' کی پہلی بولی میں 'اڈانی انفراسٹرکچر لمیٹڈ' سمیت ملک کی پانچ نامور کمپنیاں میدان میں آ گئی ہیں۔ نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن (این ایچ پی سی) نے بدھ کے روز جموں و کشمیر کے اس سب سے بڑے 1850 میگاواٹ کے ساولکوٹ پاور پروجیکٹ کے 5129 کروڑ روپے پر مشتمل 'لاٹ ایک پیکیج' کی بولیاں کھولیں۔
متعدد بار التوا اور توسیع کے بعد، بدھ دوپہر 3 بجے لاٹ ایک کی بولی کھولی گئی۔ اس عمل میں جن پانچ بڑی کمپنیوں نے حصہ لیا ہے ان میں اڈانی انفراسٹرکچر لمیٹڈ، ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ، پٹیل انجینئرنگ، لارسن اینڈ ٹوبرو لمیٹڈ اور رتھوک پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں۔
فروری 2026 میں جاری کیا گیا 'لاٹ ایک پیکیج' سول اور ہائیڈرو مکینیکل کاموں سے متعلق ہے۔ اس میں کوفر ڈیم، ڈائیورژن سرنگیں، سڑکیں اور دیگر متعلقہ تعمیراتی کام شامل ہیں۔ اس پیکیج کے کام کی مکمل مدت 9 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس منصوبہ کی کل لاگت 31,000 کروڑ روپے سے زائد ہے جبکہ اس کا رقبہ 1,401.35 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں 840 ہیکٹر سے زائد جنگلاتی زمین بھی شامل ہے۔
تین اضلاع (رامبن، ریاسی اور اودھم پور) پر محیط یہ پراجکٹ مکمل ہونے پر جموں و کشمیر کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بولی کو دو مراحل (تکنیکی اور مالیاتی جائزہ) میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فی الحال ان پانچوں کمپنیوں کا تکنیکی تجربہ اور صلاحیت کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد مالیاتی بولی کھولی جائے گی۔ بولی کی شرائط کے تحت کمپنیوں کا گزشتہ دو سالوں کا سالانہ اوسط ٹرن اوور 600 کروڑ روپے سے زیادہ اور ورکنگ کیپٹل کم از کم 95 کروڑ روپے ہونا ضروری ہے۔
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چار دہائیوں سے انتظامی رکاوٹوں، ماحولیاتی تحفظات اور سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے اعتراضات کے باعث التوا کا شکار رہنے والے اس پروجیکٹ کے کام میں سال 2025 کے بعد تیزی آئی ہے۔ پروجیکٹ کے سربراہ ستنام سنگھ کے مطابق، اب رسمی تعمیراتی کام شروع ہونے سے قبل صرف پبلک انویسٹمنٹ بورڈ (پی آئی بی) کی منظوری اور کابینہ کمیٹی برائے اقتصادی امور (سی سی ای اے) کی حتمی منظوری باقی ہے۔